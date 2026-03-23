Το τοπίο των εξαγορών για το 2025 χαρτογραφεί έκθεση της PwC όπου αποτυπώνεται το υψηλό ενδιαφέρον για τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών το οποίο παρουσιάζει αύξηση στον αριθμό συναλλαγών. Το χρόνο που πέρασε 1 στις 2 εξαγορές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι για ασφαλιστικές.

Γενικά αξία των συναλλαγών στην Ελλάδα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών, ξεχωρίζουν η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η εξαγορά της AstroBank από την Alpha Bank Κύπρου, οι οποίες από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 55% της συνολικής αξίας των συναλλαγών του κλάδου. H αξία των πέντε μεγαλύτερων συναλλαγών ξεπέρασε για πρώτη φορά τα €14 δισ. Megadeal. Σε αυτές συγκαταλέγεται η αγορά του HHG από την Pure Health Holding PJSC με αξία συναλλαγής τα €800 εκ.

Το 2025 ο ασφαλιστικός κλάδος εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των τραπεζών. (π.χ. Τράπεζα Πειραιώς με Εθνική Ασφαλιστική). Πάνω από τις μισές συναλλαγές του κλάδου των Χρημ/κών Υπηρεσιών αφορούσαν ασφαλιστικές εταιρείες, με σημαντικότερες:

την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, αξίας €600 εκ.

την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance από την Ελληνική Τράπεζα, αξίας €182 εκ.

την εξαγορά του 35% της Ευρώπης Ασφαλιστικής από την Ευρώπη Holdings, αξίας €47 εκ.

Τα προηγούμενα χρόνια, η τραπεζική αγορά παρουσίασε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, γεγονός που περιόρισε το περιθώριο για περαιτέρω εξαγορές.