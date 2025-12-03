Την Τετάρτη 19/11/2025 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ο πρώτος και μοναδικός Συνεταιρισμός Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΑΝΟΡΜΟΣ, πραγματοποίησε το 4ο επετειακό του Συνέδριο με θέμα: «10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΣ | 2025 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: “Πλήθος Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών, Συνεταιριστών, Συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Δημοσιογράφων και Φίλων, “ζέσταναν” την ατμόσφαιρα, δίνοντας τον ανθρώπινο τόνο που χαρακτηρίζει επαγγελματίες με Αγάπη, Όραμα, Πάθος, και Αποτελεσματικότητα με Διάρκεια.

Τον συντονισμό του Συνεδρίου ανέλαβε με επιτυχία το μέλος της Διοίκησης κος Ιωάννης Καλαμπάκας· στην έναρξη έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο του Συνεταιρισμού, πολύπειρο και έγκριτο κο Κωνσταντίνο Λάμπρου ο οποίος εκφώνησε ομιλία, που άγγιξε με την αλήθεια και τον συναισθηματικό του φόρτο τις καρδιές όλων. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσία, μέσω βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού, του Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, κου Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κος Κλήμης Δημαρχιάδης έκανε ιστορική αναδρομή από την πρώτη ιδέα μέχρι το σήμερα, δίνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που δικαιολογούν τον εορτασμό και αναλύουν τη δεκαετή επιτυχημένη πορεία του. Μια διαδρομή οικονομικής προόδου και υγιούς ανάπτυξης με κορωνίδα την αύξηση της συνεταιριστικής μερίδας κατά 46%, την 5η συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση, το έντονο κοινωνικό αποτύπωμα στηρίζοντας πέντε ομάδες με αποδεδειγμένο και ουσιαστικό έργο, δίνοντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση σε επαγγελματίες που δεν θέλουν απλά συνεργασία, αλλά

συνιδιοκτησία.

Πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις στις 12 ασφαλιστικές εταιρείες που διατηρεί συνεργασία ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ, στον κο Ηλία Φυλακτό, πρωτεργάτη και ακούραστο συνοδοιπόρο, καθώς και στην επί χρόνια Γενική Διευθύντρια κα Αγγελική Φυλακτού για την έντονη και ουσιαστική προσφορά της. Επίσης, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους Εκπροσώπους Κοινωνικών Φορέων, καθώς και στην Επιμελήτρια Α’ Γενικής Ιατρικής του Λαϊκού Νοσοκομείου, όπου διατηρεί Τράπεζα Αίματος, το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, γιατί οι “Δεσμοί Αίματος” είναι αυτοί που προάγουν τις κοινότητες.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στους χορηγούς που με την πολύτιμη συμβολή τους υποστήριξαν το 4ο Επετειακό Συνέδριο. Grand Sponsor ήταν η Καλαμπάκας Group, Bronze χορηγοί η ΜΙΝΕΤΤΑ, η ARAG, η ΜΟΝΕΤΤΟ και το γραφείο Ασφάλειες Δρούλια και Ευγενική Υποστήριξη η Benefit και ο κος Φώτης Πουλής, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή και άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.

Καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, όπως ο κος Λάμπρος Ρόδης και ο κος Κωστής Σπύρου, συντόνισαν τα δύο πάνελ, το πρώτο με τους Συνεταίρους του Συνεταιρισμού με θέμα «Γιατί ΠΑΝΟΡΜΟΣ;» και το δεύτερο με Εμπορικούς Διευθυντές Ασφαλιστικών Εταιρειών με τίτλο «Το σήμερα και το αύριο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης». Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με άριστο συντονισμό και μηνύματα άξια αναφοράς που ανέδειξαν τον επαγγελματισμό και την ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη του κλάδου.

Το ενδιαφέρον ανέβασε ακόμη περισσότερο ο κεντρικός ομιλητής, παλαίμαχος και καταξιωμένος θρυλικός μπασκετμπολίστας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κος Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος σε συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή κο Φώτη Πουλή, έδωσε πλείστα μηνύματα, με επικέντρωση μεταξύ άλλων, στην αξία της ομάδας και της συνεργασίας. Δήλωσε εμφατικά, ότι το μέλλον στο επιχειρείν και κατ’ επέκταση στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, βρίσκεται στις συνέργειες και εξήρε το καινοτόμο μοντέλο του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, συγκρίνοντάς το ευθέως με το αντίστοιχο Octagon Basketball στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που είναι απόλυτα επιτυχημένο και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά του Συνεταιρισμού.

Η γλυκιά και ατμοσφαιρική βραδιά ολοκληρώθηκε με δικτύωση, ουσιαστικές επικοινωνίες, εξαιρετικές γεύσεις, εκλεκτό κρασί, συνοδεία σαξόφωνου και πιάνου, σ’ έναν υπέροχο χώρο όπου η παρουσία των έργων, του βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών ζωγράφου Χριστόδουλου Γκαλτέμη, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έμπνευσης και καλλιτεχνικής αρμονίας. Τα Μέλη, το Προσωπικό και η Διοίκηση του ΠΑΝΟΡΜΟΥ ευχαριστούν όλες και όλους για τη συμμετοχή, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια στο επιχειρηματικό εγχείρημα του ΠΑΝΟΡΜΟΥ. Φέτος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιορτάστηκαν τα δέκατα γενέθλια λειτουργίας που αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην όλη πορεία”.