10 δις οι ασφαλισμένες απώλειες από τον τυφώνα Michael

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ασφαλισμένων ζημιών από τον τυφώνα Michael ανεβάζουν τις αποζημιώσεις στα περίπου 10 δις δολάρια. Η Karen Clark & ​​Co. που εδρεύει στη Βοστώνη υπολογίζει τις ασφαλισμένες απώλειες κοντά στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση το KCC υψηλής ευκρίνειας μοντέλο αναφοράς τυφώνων των Η.Π.Α..

Η εκτίμηση της KCC περιλαμβάνει ζημιές από ιδιωτική ασφάλιση και ατυχήματα στις οικιστικές, εμπορικές και βιομηχανικές ιδιοκτησίες και στα αυτοκίνητα, αλλά δεν περιλαμβάνει τις απώλειες του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλισης πλημμυρών, ανέφερε η KCC.

Οι εμπορικές δομές, συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων διαμερισμάτων, κτιρίων γραφείων και σχολείων, υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Τα ξενοδοχεία, ειδικά εκείνα που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής, υπέστησαν ζημιές στα παράθυρα, στις στέγες λόγω ισχυρών ανέμων. Περίπου το 50% των ασφαλισμένων ζημιών σημειώθηκαν σε δύο κομητείες της Φλόριντα, Βay και Gulf.

Η Morgan Stanley Co. δήλωσε την Παρασκευή ότι “οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν απώλειες που θα στοιχίσουν στην ασφαλιστική βιομηχανία από 5 έως 10 δις δολάρια”.

Η Morgan Stanley δήλωσε επίσης ότι σύμφωνα με το Γραφείο Φορολογικού Ελέγχου της Φλόριντα, η Universal Insurance Holdings Inc., η Citizens Insurance Insurance Corp., η Heritage Insurance Holdings Inc., η Ομοσπονδιακή Εθνική Ασφαλιστική και η Ασφάλεια First Insurance Co. είναι οι κορυφαίες ασφαλιστικές στην πολιτεία.

Ωστόσ, επισήμανε ότι οι ασφαλιστικές κατοικιών στη Φλόριντα έχουν μικρό “retention” και έτσι «η πλειοψηφία των ζημιών στη βιομηχανία θα βαρύνει τους αντασφαλιστές», δηλαδή το Ταμείο Καταστροφής του Τυφώνα της Φλόριντα, το NFIP, τους Lloyd’s του Λονδίνου, την Residential Reinsurance 2017 Ltd. και την Allianz Group.

Πηγή: Insurance Journal