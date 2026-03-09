Την ιδιωτική ασφάλιση ως κεντρικό μοχλό σταθερότητας και ανθεκτικότητας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αναλύοντας τέσσερις βασικούς πυλώνες προβληματισμού και προτάσεων ανέδειξε μέσα από την ομιλία του στην εκδήλωση “Beyond Risk” o πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Όπως επισήμανε το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, ο οποίος συνεισφέρει το 2,5% του ΑΕΠ, στηρίζει 50.000 θέσεις εργασίας και καταβάλλει καθημερινά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Παρά τη δυναμική αυτή, η Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά «αυτασφαλισμένη», καθώς το επίπεδο ασφαλισιμότητας βρίσκεται μόλις στο 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Καίριο ζήτημα για την οικονομία είναι η κλιματική κρίση και το «κενό προστασίας» που διευρύνεται. Ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πυκνώνουν, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα παραμένει ο σεισμός, ο οποίος θα μπορούσε να παραλύσει την οικονομία. Παρόλο που η πολιτεία έκανε θετικά βήματα, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ και η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων, το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών ανέβηκε μόνο από το 15% στο 18%. Ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για προληπτικό σχεδιασμό πριν από την επόμενη καταστροφή, ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο «κρατικός κορβανάς».

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την υγεία και το κόστος των ασφαλίστρων. Διευκρινίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν διαμορφώνουν τις τιμές, αλλά καλύπτουν το αυξανόμενο κόστος των ιδιωτών παρόχων. Για τη συγκράτηση των ασφαλίστρων, προτάθηκαν παρεμβάσεις όπως:

Η εφαρμογή διαφανών συστημάτων αποζημίωσης ( DRGs ).

). Η επανεξέταση του ΦΠΑ (24%) στις ιατρικές υπηρεσίες.

στις ιατρικές υπηρεσίες. Η κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων (15%), τουλάχιστον για τους πολίτες άνω των 60-65 ετών.

Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι το δημογραφικό, ο «σιωπηλός δολοφόνος» της οικονομίας. Με την προοπτική ένας στους τρεις Ευρωπαίους να είναι άνω των 65 έως το 2100, τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά συστήματα δεν επαρκούν. Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι μόλις στο 1% του ΑΕΠ, τη στιγμή που σε άλλες χώρες ξεπερνούν το 20% ή και το 100%. Η έλλειψη κινήτρων αποτρέπει το 59% των Ελλήνων από το να αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.

Το 2025 η ασφαλιστική αγορά είπε ότι “ξεπέρασε για πρώτη φορά τα €6 δισ. σε ασφάλιστρα. Πληρώνει €3,7 δισ. τον χρόνο σε αποζημιώσεις. Δηλαδή πάνω από €10 εκατ. την ημέρα επιστρέφουν στην κοινωνία, σε οικογένειες και επιχειρήσεις, ακριβώς τη στιγμή, που τα χρειάζονται. Πληρώνουμε, επίσης, πάνω από €600 εκατ. σε φόρους”.

Στηρίζουμε περίπου 50.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Συμβάλλουμε κατά 2,5% στο ΑΕΠ της χώρας.

Και διαχειριζόμαστε πάνω από €18 δισ. επενδύσεων, είμαστε, δηλαδή, μεγάλος, μακροπρόθεσμος και σταθερός θεσμικός επενδυτής.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της αγοράς (δείκτης 177,7% υπό το πλαίσιο Solvency II) και κάλεσε για μια διακομματική συναίνεση. Το ζητούμενο είναι η άρση των αντικινήτρων και η παροχή κινήτρων στον μέσο πολίτη, ώστε η ασφάλιση να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι σε κινδύνους που θα επέλθουν ανεξαρτήτως πολιτικού timing.

Διαβάστε εδώ όλη την ομιλία του κ. Σαρρηγεωργίου: