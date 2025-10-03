Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή διοργάνωση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζει τον θεσμό του Αγώνα Δρόμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες, δίνοντας φέτος ραντεβού την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Πεδίον του Άρεως.

Ο Αγώνας Δρόμου “E.E.A. Athens Run”, που πλέον καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον επαγγελματικό κόσμο αλλά και την κοινωνία, εντάσσεται στις δράσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Ε.Ε.Α., και αναδεικνύει τη σημασία που δίνει το Επιμελητήριο στην υγεία, την άθληση και την ποιότητα ζωής.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΣΙΓΑ) και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής.

Διαδρομές

3 χλμ Ανδρών – Γυναικών

6 χλμ Ανδρών – Γυναικών

1 χλμ Παιδιών

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αναμνηστικό δώρο μία μπλούζα του Athens Run, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε διαδρομής θα τιμηθούν με Βραβείο.

Μεγάλος Χορηγός του αγώνα είναι η SYNDEA.

Χορηγός ασθενοφόρου και ιατρικής κάλυψης ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ενώ το ζέσταμα των συμμετεχόντων θα φροντίσει η ομάδα του JOYSPOT.

Ο Αγώνας Δρόμου του Ε.Ε.Α. αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους, με κοινό στόχο την άθληση, τη συνεργασία και την αισιοδοξία.

Παράλληλες Δράσεις – Παραδοσιακά Παιχνίδια

Η Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 θα είναι μια μέρα γιορτής όχι μόνο για τους δρομείς αλλά και για τα παιδιά και τις οικογένειες, μέσα από τη γνωριμία με Παραδοσιακά Παιχνίδια.

Το παιχνίδι αποτελεί έκφραση της ζωής και ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα. Μέσα από τη χαρά καλλιεργεί την κοινωνικοποίηση, τη διάθεση για προσπάθεια και τη διαμόρφωση ήθους, συμβάλλοντας στην αρμονική ανάπτυξη του παιδιού.

Ιδιαίτερα τα Παραδοσιακά Παιχνίδια αποτελούν μονοπάτια ζωής που ενώνουν τη φύση, τη μνήμη και την εξέλιξη.

Στην εκδήλωση θα σας περιμένουμε σε μια μοναδική εμπειρία, όπου τα παιδιά θα συμμετέχουν σε παραδοσιακά παιχνίδια με επίκεντρο τη χαρά και τη δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτηρία Θ. Γιαννάκη, Δρ Ιστορίας Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

Οργάνωση Παραδοσιακών Παιχνιδιών: Απόφοιτοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημείο Συγκέντρωσης Δρομέων

Πεδίον του Άρεως – Έφιππος Ανδριάντας Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’.

Εκκίνηση & Τερματισμός

Όλες οι αποστάσεις (3 χλμ, 6 χλμ & 1.000 μ.) θα έχουν αφετηρία και τερματισμό στον Έφιππο Ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’.

Ώρες Εκκίνησης

6 χλμ: 10:00 π.μ.

1.000 μ. (παιδιών): 10:45 π.μ.

3 χλμ: 11:00 π.μ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα 3 & 6 χλμ: μέλη του Ε.Ε.Α., εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μελών του, μέλη γυμναστηρίων, ερασιτέχνες δρομείς, δρομείς οργανωμένων σωματείων, φίλοι του δρομικού κινήματος, μαθητές γυμνασίου & λυκείου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Στα 1.000 μ.: παιδιά έως 12 ετών.

Σας περιμένουμε όλους να τρέξουμε μαζί για την υγεία μας, να παίξουμε και να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του Ε.Ε.Α.!