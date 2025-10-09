Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιορτάζει τα 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προχωρά σε μία πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού. Δημιούργησε το πρώτο άγαλμα στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της χώρας, σε ένδειξη αναγνώρισης του καθοριστικού τους ρόλου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 12:00 (ώρα προσέλευσης αυστηρά 11:45 π.μ.), στο Πεδίον του Άρεως (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και οδός Μαυρομματαίων).

Τα αποκαλυπτήρια θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες για την τελετή των αποκαλυπτηρίων, αυτή τη γιορτή με την οποία θα τιμηθούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες της χώρας για τον έναν αιώνα λειτουργίας του Επιμελητηρίου.