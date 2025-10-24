Τα τελευταία χρόνια, τα μουσεία της Γαλλίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με μια σειρά από κινηματογραφικές ληστείες, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ανεκτίμητων συλλογών τους. Μόνο τους τελευταίους μήνες του 2025, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον τέσσερις κλοπές σε γαλλικά μουσεία, με πιο πρόσφατη και θεαματική αυτήν στο Λούβρο τον Οκτώβριο του 2025.

Ειδικότερα μέσα στο 2025 έχουν “χτυπήσει”:

Μουσείο του Λούβρου (Οκτώβριος 2025): Η πιο πρόσφατη και «ληστεία του αιώνα» αφορούσε την κλοπή οκτώ κοσμημάτων του Γαλλικού Στέμματος . Η αξία τους εκτιμάται από τους επιμελητές του μουσείου στα 88 εκατομμύρια ευρώ (1.4, 2.3), χωρίς να υπολογίζεται η ανεκτίμητη ιστορική τους αξία

Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouché, Λιμόζ (Σεπτέμβριος 2025): Κλάπηκαν τρία κομμάτια πορσελάνης, εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων

Musée Cognacq-Jay, Παρίσι (Νοέμβριος 2024): Ληστές απέσπασαν επτά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων δύο ταμπακιέρες από τη Βρετανική Βασιλική Συλλογή. Η ασφαλιστική αποζημίωση ανήλθε σε πάνω από 3,98 εκατομμύρια δολάρια

La Maison des Lumières Denis Diderot, Langres (Οκτώβριος 2025): Κλάπηκαν περίπου 2.000 χρυσά και ασημένια νομίσματα, αξίας περίπου 90.000 ευρώ

Η ασφάλιση των κλεμμένων έργων αποτελεί περίπλοκο ζήτημα. Στην περίπτωση μεγάλων κρατικών ιδρυμάτων όπως το Λούβρο, το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας έχει δηλώσει ότι το κράτος «λειτουργεί ως ο δικός του ασφαλιστής». Αυτό σημαίνει ότι τα αντικείμενα (όπως τα κοσμήματα του Λούβρου) δεν είναι ιδιωτικά ασφαλισμένα, καθώς το κόστος ασφάλισης για τέτοια «ανεκτίμητη κληρονομιά» θα ήταν δυσθεώρητο . Αντίθετα, ιδιωτικές γκαλερί και αντικείμενα που δανείζονται συνήθως φέρουν εμπορική ασφαλιστική κάλυψη, όπως συνέβη με τα κλεμμένα αντικείμενα στο Musée Cognacq-Jay .

Η τάση των «smash-and-grab» ληστειών, με τους δράστες να στοχεύουν την υλική αξία των μετάλλων και των λίθων, υποδηλώνει ότι τα μουσεία, σε αντίθεση με τα ενισχυμένα κοσμηματοπωλεία, θεωρούνται πλέον πιο ευάλωτοι στόχοι).