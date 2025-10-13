Ειδοποιήσεις μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών στέλνει η ΑΑΔΕ σε όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας

Μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Πολιτείας να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα. Οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και ήδη αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 100.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Η δράση πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

108.781 ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποστέλλονται 108.781 ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης – 100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα.

Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ όσοι δεν έχουν εγγραφεί ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση

Οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έχουν 15 ημέρες προθεσμία για να προβούν στην ασφάλιση του οχήματός τους, με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσουν νέοι έλεγχοι και σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί θα επιβληθούν πρόστιμα.

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται:

από 250 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κ.εκ.,

για δίκυκλα έως 250 κ.εκ., 500 ευρώ για Ι.Χ. επιβατικά οχήματα,

για Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, και έως 1.000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία.

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται επίσης αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενιαία βάση δεδομένων για τον έλεγχο της ασφάλισης

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα. Για πρώτη φορά γίνεται πλήρης διασταύρωση των μητρώων όλων των εμπλεκόμενων φορέων – ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών, Επικουρικού Κεφαλαίου και ΕΔΟΕ – ώστε να εντοπίζονται με ακρίβεια τα ανασφάλιστα οχήματα και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών από εσφαλμένα στοιχεία.

Ειδοποιήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας

101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Ενημέρωση μέσω gov.gr και oximata.gov.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το καθεστώς του οχήματός τους μέσω του gov.gr (ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» → «Οχήματα») ή απευθείας στην εφαρμογή oximata.gov.gr, κάνοντας είσοδο με κωδικούς Taxisnet.

Εθνική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους

Η πρωτοβουλία για τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελεί κομβικό βήμα στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, καθώς η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων παραμένει μια σοβαρή απειλή για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Μέσω του συστήματος διασταυρωτικών ελέγχων, η Πολιτεία στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι κάθε όχημα που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους είναι νόμιμα ασφαλισμένο και ελεγχόμενο.