Την δυνατότητα να διαμείνουν δωρεάν σε αξιοπρεπή διαμερίσματα μέχρι να κάνουν τη θεραπεία τους στο νοσοκομείο προσφέρει σε ασθενείς με καρκίνο και τους ανθρώπους που τους συνοδεύουν η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία με την οικονομική στήριξη τηςΥδρογείου Ασφαλιστικής.

της Αλεξίας Σβώλου

Στα δύο χρόνια που υλοποιείται το Πρόγραμμα «Όλη η Υδρόγειος ένα σπίτι» έχουν προσφερθεί 108 δωρεάν φιλοξενίες σε 54 ασθενείς και 25 συνοδούς, με 1401 διανυκτερεύσεις (μέχρι τέλη Αυγούστου 2025), με τους ωφελούμενους να προέρχονται από 28 πόλεις και νησιά της Ελλάδας. Τα διαμερίσματα μέχρι στιγμής είναι 4, στη οδό Χαριλάου Τρικούπη, ώστε να βρίσκονται κοντά στα ογκολογικά νοσοκομεία της Αθήνας ενώ γίνεται προσπάθεια να βρεθούν διαμερίσματα και κοντά στο Ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά. Ελπίδα της Υδρογείου ασφαλιστικής την οποία συνδράμει και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Reale Group με ιστορία 200 ετών είναι να μπορέσουν να φτιάξουν επιπλέον διαμερίσματα και στην περιοχή του Πειραιά και επιπλέον να μπορέσουν να υποστηρίξουν και άτομα με αναπηρία, καθώς ο καρκίνος πολλές φορές προκαλεί αναπηρίες.



Η δράση αυτή κοστίζει 65.000 € ετησίως όπως εξηγεί ο Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.





Το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό στην προσπάθεια καταπολέμησης των ανισοτήτων στον καρκίνο, που οφείλονται και σε γεωγραφικούς και σε οικονομικούς παράγοντες. Ο καρκίνος προκαλεί οικονομική καταστροφή στα νοικοκυριά των ασθενών και φέρνει σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση ειδικά τους ασθενείς από την περιφέρεια, καθώς επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε μια πολύ ακριβή, αφιλόξενη και εντελώς άγνωστη γι αυτούς Αττική, όπως επισημαίνει από την ΕΑΕ η υπεύθυνη του προγράμματος Κετιόνα Μανώλη, η οποία έχει υπάρξει η ίδια ασθενής με καρκίνο στο παρελθόν.

Πολλές φορές οι ασθενείς που έρχονται στα ογκολογικά νοσοκομεία της Αττικής είναι μοναχικά άτομα χωρίς κανένα συγγενή όπως συνέβη με γυναίκα από την Δράμα και μπορεί να χρειαστεί να μείνουν για 2 μήνες και η ανάγκη για φιλοξενία μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά 20ήμερο, ανάλογα με τις χημειοθεραπείες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος, η Αθήνα έχει περισσότερη ζήτηση, τα νοσοκομεία της τα εμπιστεύονται περισσότερο οι ογκολογικοί ασθενείς.

Συγκινούν οι ευχαριστήριες δηλώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα σε μία τελείως εχθρική και αφιλόξενη πόλη χωρίς να ξέρουν καν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό ή να μετακινηθούν με λεωφορεία καθώς προέρχονταν από μικρές επαρχιακές πόλεις και στα λόγια τους αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη για την διαμονή, την παροχή αξιοπρεπούς στέγασης αλλά και την κάλυψη ζωτικών καθημερινών αναγκών τους όπως τα ψώνια στο σουπερμάρκετ, ειδικές παροχές όπως αναπηρικό αμαξίδιο για μετακινήσεις ή κουπόνια σε καταστήματα για δωρεάν αγορές καθώς οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από τον καρκίνο βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη οικονομική θέση. Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω καθώς οι ανήλικοι ογκολογικοί ασθενείς και οι συνοδοί τους φιλοξενούνται στους ξενώνες της «Ελπίδας» και της «Φλόγας».



Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι ανάγκες είναι μικρότερες, καθώς στη Θεσσαλονίκη οι ξενώνες φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί από την ΕΑΕ έχουν δοθεί στο Θεαγένειο νοσοκομείο και μπορούν να καλύψουν έως και 80 ασθενείς, ενώ στη Λάρισα δίνονται voucher για το νοσοκομείο στους ογκολογικούς ασθενείς προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής. Στην Αττική εκτός από το πρόγραμμα «Όλη η υδρόγειος ένα σπίτι» που είναι σε εξέλιξη με την Υδρόγειο Ασφαλιστική, στο Κορωπί υπάρχουν (ξεχασμένες) 52 κλίνες στο Ογκολογικό κέντρο που ξεκίνησε να χτίζεται αλλά δεν λειτούργησε ποτέ και η ογκολογική κοινότητα περιμένει την παρέμβαση του υπουργού υγείας Α. Γεωργιάδη, ώστε να δει αυτό το έργο τελειωμένο, στην υπηρεσία των ελλήνων πολιτών και πρωτίστως των ογκολογικών ασθενών.