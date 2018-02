10ο Διεθνές Συνέδριο Insurance Europe: «Overcoming underinsurance»

Στις 24 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη το 10ο Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που θα συγκεντρώσει σημαντικές προσωπικότητες από το διεθνή ασφαλιστικό κλάδο.

Το φετινό συνέδριο έχει θέμα: « Overcoming underinsurance». Χωρίζεται στα εξής μέρη:

Α. Κεντρική ομιλία με θέμα: The role of the insurer

B. Πάνελ με θέμα: Mind the gaps-underinsurance problems and how to solve them

Γ. Κεντρική ομιλία με θέμα: The role of the policyholder

Δ. Παράλληλες διαδραστικές θεματικές ενότητες που θα συμπληρώσουν τις κεντρικές ομιλίες και τα πάνελ με τα εξής θέματα:

Including the excluded-financial inclusion & microinsurance

Not such a disaster-mitigating natural catastrophes

Back to school-ways to improve financial education

Ε. Πάνελ με θέμα: Grey matters-Tackling the pension timebomb και

ΣΤ. Πάνελ με θέμα: Cyber risks-needed by many, bought by few

Μεταξύ των ομιλητών του φετινού συνεδρίου θα είναι ο κ. Miguel Arias Cañete, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δράση για το κλίμα και ενέργεια, ο κ. Burkhard Balz, Ευρωβουλευτής, η κα Nathalie Berger, Προϊσταμένη Διοικητικής Μονάδας «Ασφάλειες και συντάξεις», DG FISMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Gabriel Bernardino, πρόεδρος της EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), η κα Anna Maria D’ Hulster, Γενική Γραμματέας, Geneva Association, o κ. Jonathan Dixon, Γενικός Γραμματέας της ΙΑΙS (International Association of Insurance Supervisors), ο καθηγητής Karel Van Hulle, KU Leuven, Belgium και Goethe University Frankfurt, Germany κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο συνέδριο, με το κόστος αυτού και με την προθεσμία εγγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.insuranceeurope.eu/10th-international-conference

Υπενθυμίζεται ότι για τις εταιρίες μέλη των Ενώσεων μελών της Insurance Europe το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower. Οι διοργανωτές έχουν προ-κρατήσει συγκεκριμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο αυτό. Προκειμένου να εξασφαλίσετε τη διαμονή σας, παρακαλείσθε να φροντίσετε έγκαιρα για την κράτησή σας μέσω της προαναφερόμενης ιστοσελίδας του συνεδρίου στην οποία θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην σχετική προαναφερόμενη ιστοσελίδα.