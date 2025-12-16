1,3 εκατ. συμβόλαια κατέγραψε η ΕΑΕΕ το 2024 για την ασφάλιση περιουσίας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2025.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 349,0 δισ. €, εκ των οποίων 146,9 δισ. € αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 202,1 δισ. € σε λοιπά συμβόλαια. Τα λοιπά συμβόλαια (πλην κατοικιών) διαχωρίστηκαν σε συνασφαλιστήρια (4.983 συμβόλαια – 40,4 δισ. € ασφαλισμένα κεφάλαια) και αυτόνομα- άνευ συνασφάλισης (208.637 συμβόλαια – 161,7 δισ. € ασφαλισμένα κεφάλαια).

Τα αυτόνομα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. €, μεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.