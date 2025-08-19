Τα πλαστά και μολυσμένα φάρμακα με τοξικούς βιομηχανικούς διαλύτες και ψυκτικά έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα και διεθνώς έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1300 ανθρώπους εκ των οποίων, τα περισσότερα θύματα τους είναι μικρά παιδιά που νόσησαν με κοινές λοιμώξεις και πήραν σιρόπια για το βήχα και αντιπυρετικά. Μόνο που αντί να γίνουν καλά, έχασαν τη ζωή τους.

της Αλεξίας Σβώλου

Ενίοτε στην διακίνηση αυτών των πλαστών προϊόντων (παραποιημένων φαρμάκων δηλαδή) εμπλέκονται σπείρες κακοποιών και γι’ αυτό απαιτείται συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων, των Αρχών υγείας αλλά και των διωκτικών Αρχών ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπουν στη φυλακή και να προστατευτεί η Δημόσια υγεία.

Τα μολυσμένα και τα παραποιημένα ή πλαστά φάρμακα αποτελούν διεθνή μάστιγα και έχουν κοστίσει την ζωή χιλιάδων πολιτών, ειδικά μικρών παιδιών, καθώς αφορούν κυρίως σιρόπια για τον λαιμό και τον βήχα καθώς και αντιπυρετικά σκευάσματα σε υγρή μορφή. Η μόλυνση των σκευασμάτων προκύπτει είτε από την μη τήρηση των αυστηρών κανονισμών ασφαλείας κατά την παραγωγή και την τυποποίηση των προϊόντων είτε σε εγκληματική ενέργεια και γι αυτό οι δύο διεθνείς φορείς που ανέλαβαν να εκπονήσουν την σχετική μελέτη περιλαμβάνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(WHO) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Φάρμακα και το Έγκλημα (United Nations Office onDrugs and Crime-UNODC).

Τουλάχιστον 1300 ασθενείς πέθαναν

Στα μολυσμένα και παραποιημένα (πλαστά) φαρμακευτικά σκευάσματα, ανιχνεύονται τοξικές χημικές ουσίες σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα και τα τελευταία 90 χρόνια έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 25 ανάλογα περιστατικά διεθνώς, όπου ευρείας χρήσης φαρμακευτικά προϊόντα περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών εκδόχων, με συνέπεια μέσω της κατάποσης και της πέψης, να χάσουν την ζωή τους περισσότεροι από 1300 ασθενείς, στην πλειονότητά τους, μικρά παιδιά, που νοσούσαν από κοινές λοιμώξεις. Τα περισσότερα περιστατικά έχουν συμβεί σε κράτη χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος τα οποία προμηθεύονται φθηνά φάρμακα από εργοστάσια τρίτων χωρών όπου σε κάποιο σημείο της αλυσίδας τροφοδοσίας των φαρμακευτικών εκδόχων δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και τυποποίησης.

