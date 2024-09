Το 16ο Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας για ακόμα μια χρονιά τεράστια επιτυχία και νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Περισσότερες από 51.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά δήλωσαν συμμετοχή στη διοργάνωση και κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας, αλλά και κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας δυνατά το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνου του μαστού!



Η διοργάνωση άνοιξε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου με δωρεάν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, δωρεάν μαστογραφίες, session γυμναστικής, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά, sponsors’ expo και mini κινητό πλανητάριο. Επιπλέον, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ακολούθησε η φωταγώγηση του Ζαππείου Μεγάρου, το οποίο ντύθηκε για ακόμα μια χρονιά στα ροζ για να υπενθυμίσει σε κάθε γυναίκα να βάλει τον προληπτικό έλεγχο στη ζωή της, αλλά και ως σύμβολο συμπαράστασης για όλες τις γυναίκες που βίωσαν ή βιώνουν τον καρκίνο του μαστού και ως φόρος τιμής για όλες εκείνες που δεν είναι πια μαζί μας.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του συμβολικού αγώνα δρόμου των 5 χλμ και του περιπάτου των 2χλμ, το προαύλιο του Ζαππείου και το διαδίκτυο γέμισε χαμόγελα, χαρά και αισιοδοξία. Δυναμική υπήρξε και η απομακρυσμένη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Survivors, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας πήραν μέρος σε αυτή γιορτή για τη ζωή και έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει «ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ»!

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:η Αντιδημάρχος Καθαριότητας και Ανακλυκλωσης, κυρία Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη, η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κύρια Ελένη Ζωντήρου, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλουη Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Μαργαρίτα Χρυσάνθου-Πιτερούη Επίτιμη Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Κλεοπάτρα Γαβριηλίδουη Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, κυρία Αγγελική Στεφανάκηη Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Κούλα Δερεκενάρηη Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλοςη Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κυρία Ζένια Σαριδάκη-Ζώραο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κύριος Γεώργιος Καπετανάκης, η Πρόεδρος της Europa Donna Ευρώπης & Europa Donna Κύπρου, κυρία Στέλλα Μάστορα

Η συμμετοχή σας μας κάνει πιο δυνατές από τον καρκίνο του μαστούΜέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής Για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που με τη συμμετοχή σας ξεπεράσατε κάθε μας προσδοκία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί καθένας και καθεμία από εμάς μπορεί να συμμετέχει για τον δικό του προσωπικό λόγο σε αυτή τη διοργάνωση, όμως όλες και όλοι συμπορευόμαστε στον αγώνα της ενημέρωσης για την πρόληψη και της συμπαράστασης σε όσες και όσους έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας τη δύναμη του ΜΑΖΙ. Κάθε ροζ μπλουζάκι έχει τη δική του ιστορία. Συμβολίζει τον προσωπικό αγώνα κάθε survivor αλλά και τη δύναμη της απομυθοποίησης της νόσου, τη χαρά του μοιράσματος και της αποδοχής.

Αλλά και κάθε λευκό μπλουζάκι είναι απόδειξη της αλληλεγγύης. Κάθε συμμετοχή έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε δωρεάν προγράμματα σε κάθε γυναίκα που βιώνει ή έχει βιώσει την ασθένεια, όλο τον χρόνο. Μέσα από τα προγράμματά μας δίνουμε ευκαιρίες στήριξης, ενδυνάμωσης, αλληλοβοήθειας και ενημέρωσης σε όλες τις γυναίκες με καρκίνο μαστού, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με στόχο την ομαλή επιστροφή τους στη νέα κανονικότητα. Και αυτό το καταφέρνουμε ΜΑΖΙ! Γιατί ΜΑΖΙ πάντα καταφέρνουμε περισσότερα.

ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού».