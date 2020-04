Αγωγή σε σειρά ασφαλιστικών εταιρειών στον Καναδά έχουν καταθέσει ιδιοκτήτες καταστημάτων, καθώς όπως αναφέρεται δεν δέχονται να αποζημιώσουν για τη διακοπή εργασιών παρόλο που στα συμβόλαια τους υπάρχει η εν λόγω κάλυψη.

Εταιρείες που αναφέρονται στην αγωγή είναι οι «Aviva Canada, Co-Operators General Insurance Co., Desjardins Financial Security Life Assurance Co., Economical Insurance, Intact Financial Corp., Lloyd’s Canada, Lloyd’s Underwriters, Northbridge General Insurance Corp., Royal & Sun Alliance, TD General Insurance Co., Wawanesa Mutual Insurance Co., Wynward Holdings and Wynward Insurance Group.».

“Οι ασφαλιστικές αρνούνται αδικαιολόγητα να τιμήσουν τα συμβόλαιά τους”, δήλωσε ο E.F. Anthony Merchant, δικηγόρος που εργάζεται για το Merchant Law, ένα δικηγορικό γραφείο της Victoria, British Columbia.

“Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης θέλησαν να καλύψουν τον εν λογω κίνδυνο με ασφάλιση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να πληρώσουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι υπάρχει ” ανωτέρα βία “και αρνούνται να αποζημιώσουν», εξηγεί ο Merchant, επισημαίνοντας ωστόσο ότι “οι αποζημιώσεις για τη διακοπή εργασιών» θα είναι τρισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Η ανωτέρα βία επικαλείται όταν απροσδόκητα εξωτερικά γεγονότα εμποδίζουν ένα συμβαλλόμενο μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Ο Merchant ανέφερε το παράδειγμα της καναδικής βιομηχανίας εστιατορίων, “η οποία έχει πωλήσεις 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.” Εκτιμώντας ότι η βιομηχανία θα μπορούσε να κλείσει για δύο μήνες, ή το ένα έκτο του έτους, είπε, οι ασφαλιστικές θα μπορούσαν να έχουν απαιτήσεις ΒΙ που φθάνουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, μόνο για αυτή τη βιομηχανία.

Η κρίση COVID-19 ήταν ένα προβλέψιμο γεγονός και δεν είναι ανωτέρα βία, δήλωσε ο Merchant σε μια δήλωση στην οποία έκανε αναφορά στον SARS, τον MERS και τη γρίπη των πτηνών. “Η διακοπή των εργασιών μπορεί να είναι χειρότερη από την αναμενόμενη για την ασφαλιστική βιομηχανία, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό για την άρνηση πληρωμής. Η εργασία διακόπτεται και πρέπει να αποζημιωθούν.”

Σε μια συνέντευξη, δήλωσε ο Merchant, ότι στην αγωγή επιλέχτηκαν οι κορυφαίοι ασφαλιστές 10 επιπλέονν. «Όταν πηγαίνετε στον πόλεμο, θέλετε να διαλέξετε ένα διαχειρίσιμο αριθμό εχθρών».