19ο Συνέδριο InfoCom World: Fiber to the people: The Gigabit Era!

Το 19ο Συνέδριο InfoCom World, το μεγαλύτερο συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής & Media στη ΝΑ Ευρώπη και το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της ψηφιακής αγοράς, ανοίγει φέτος τις πύλες του την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel με γενικό τίτλο «Fiber to the people: The Gigabit Era!». Το περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING και το Insurancedaily.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας.

Ο κλάδος των ΤΠΕ, και ειδικότερα οι Τηλεπικοινωνίες, θεωρούνται ως ο βασικός «Ψηφιακός Επιταχυντής» για την ελληνική οικονομία. Η ψηφιοποίηση, η διασύνδεση και ο εκσυγχρονισμός περνούν μέσα από αυτές, με τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα να εξελίσσονται διαρκώς, προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Τα δίκτυα νέας γενιάς (NGN) έχουν μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τα μεγάλα έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη και τους παρόχους να βλέπουν τις επενδύσεις τους να… πιάνουν επιτέλους τόπο! Όλα δείχνουν την καταλυτική επιρροή του Digital Transformation και του Techonomy στο συνολικό μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας.

Αναζητώντας τους ψηφιακούς δρόμους για το πολυπόθητο Grecovery, το φετινό συνέδριο έχει τις εξής ενότητες:

1η Ενότητα: Fiber has the power!

2η Ενότητα: Digital Transformation: Need for disruption!

3η Ενότητα: Leaders’ Summit – Keep calm and invest!

Παράλληλες Δράσεις

Το παζλ της φετινής Ολομέλειας, συνθέτουν διακεκριμένοι ομιλητές, τόσο από την εγχώρια όσο και την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, αλλά και Έλληνες που διαπρέπουν διεθνώς.

Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρξει ποικιλία δράσεων, παράλληλες θεματικές ενότητες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Ψηφιακή Τηλεόραση, αλλά και εξειδικευμένα labs από διακεκριμένους εισηγητές, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ και να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι εντελώς δωρεάν, ενώ παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας!