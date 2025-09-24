Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Sofos Insurance Summit 2025, που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025 στη μαγευτική περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για ομόφωνη διαπίστωση των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών, του κλαδικού τύπου αλλά και των συνεργατών της Sofos Insurance Agency, που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Περισσότεροι από 160 συνεργάτες και στελέχη συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών από όλη τη χώρα έδωσαν δυναμικό παρών, συμμετέχοντας σ’ ένα ασφαλιστικό forum, που ανέδειξε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση: την ανάγκη για πρόληψη, το όραμα και τη στρατηγική της υλοποίησής του, την τεχνοκρατική προσέγγιση και την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανθρώπινη επαφή.

Κορυφαία σημεία του συνεδρίου υπήρξαν:

Η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης από τους Αντιπροέδρους του Δ.Σ. κ.κ. Γ. και Θρ. Σοφό (Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων αντίστοιχα), οι οποίοι, αφού αναφέρθηκαν στην αξία της συνεργασίας και στο πρόγραμμα του 3ήμερου Sofos Insurance Summit, κάλεσαν στο βήμα τον ιδρυτή της Sofos Insurance Agency κο Χρ. Σοφό, προκειμένου να μοιραστεί με τους συνέδρους την εμπειρία του από τη πολυετή διαδρομή του στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η από καρδιάς ομιλία του ιδρυτή του οργανισμού, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Χρ. Σοφού, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύχρονη διαδρομή του στο παρελθόν με συναίσθημα, ενώ στο παρόν και το μέλλον, με τις αλλαγές που επέρχονται στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και της διαμεσολάβησης, με ρεαλισμό και αισιοδοξία.

Η πρωτότυπη, άρτια και περιεκτική παρουσίαση της ενότητας ¨Άνθρωποι και Αριθμοί¨ της Sofos Insurance Agency, από τους κ.κ. Θρ. Σοφό και Γ. Παπουτσά (Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου και μέλος ΔΣ). Σε διάρκεια τριάντα λεπτών παρουσιάστηκαν με διαγράμματα όλα τα βασικά μεγέθη της εταιρείας και οι ανθρώπινοι παράγοντες που τα διαμόρφωσαν την τελευταία 12ετία, που η Sofos Insurance Agency δραστηριοποιείται στο χώρο της υποστήριξης, εξυπηρέτησης και ανάπτυξης δικτύων Πωλήσεων.

Η τοποθέτηση του κ. Γ. Σοφού για τις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας, τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός στους συνεργάτες του αλλά και τα επόμενα βήματα στην εξέλιξη και τη δημιουργία νέων εργαλείων, που, με την άριστη αξιοποίησή τους, θα επιτρέψουν στους συνεργάτες να επιτύχουν υψηλότερα αποτελέσματα, με ποιότητα και εξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου.

Οι ενδιαφέρουσες απόψεις και τοποθετήσεις σε 2 θεματικά panels, από κορυφαία στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, όπως οι κ.κ. Κ. Μπερτσιάς (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής), Στ. Τσαούσης (Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ERGO), Π. Δήμου (Διευθυντής Πωλήσεων Eurolife FFH), Γ. Γκοτζαγεώργης (Deputy Chief Commercial Officer Allianz), Γ. Νέγρης (Εμπορικός Διευθυντής Extra Assistance), K. Καλημέρης (Chief Commercial Officer Hellas Direct) και Θ. Αγγελόπουλος (Chief Insurance Officer Υδρόγειος Ασφαλιστική). Τα panels είχαν θεματολογία α. Η μετεξέλιξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης την επόμενη 5ετία και β. Η δύναμη της ομάδας και οι ανθρωποκεντρικοί οργανισμοί. Εκ μέρους της εταιρείας στα panels συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σοφός και Γ. Παναγόπουλος (Επιχειρησιακός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ.).

Οι ενότητες αφιερωμένες στην εποχή της συναισθηματικής ασφάλειας και στις επιπτώσεις στις συμπεριφορές των πελατών αλλά και στις προοπτικές μιας εμπορικής συναλλαγής να μετατραπεί σε ανθρώπινη σχέση, με τη δύναμη της ενσυναίσθησης, με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για τη μετάβαση από τη συναλλακτική στη συνεργατική σχέση, την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και την ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τις ενότητες αυτές ανέπτυξαν οι εγνωσμένου κύρους ομιλητές κ.κ. Θ. Γεωργεδάκης, Στρατηγικός σύμβουλος Marketing & Ανάπτυξης και Σμ. Παντελή, ειδική σε θέματα Ιατρικής ψυχολογίας, αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης.

Τα δημιουργικά workshops και η ανταπόκριση των συνεργατών με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε ερωτηματολόγια σχετικά με τις καινοτόμες υπηρεσίες της Sofos Insurance Agency, των οποίων οι απαντήσεις παρουσιάστηκαν ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για τον οργανισμό είχε το 2 ο workshop, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνεργάτες, που χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, κατέγραψαν μετά από μεταξύ τους συνεργασία, τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων. Την προετοιμασία των workshops επιμελήθηκαν οι κ.κ. Γ. Σοφός και Γ. Παναγόπουλος, με τον δεύτερο να αναλαμβάνει και τον συντονισμό τους.

Το κλείσιμο του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή πρωί 14/09, στο θεατράκι που βρίσκεται στην πλαζ της Πεζούλας, από τον κο Χρ. Σοφό.

Με κεντρικό σύνθημα ¨Embrace Collaboration¨ (Αγκάλιασε τη Συνεργασία), το 1ο Sofos Insurance Summit 2025 υπογράμμισε ότι η ισχύς του μέλλοντος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βρίσκεται στη συλλογικότητα και στην επιστροφή στην ανθρώπινη επαφή. Η τεχνολογία δεν αποτελεί φόβητρο ούτε απειλή για την υποκατάσταση των ανθρώπινων δικτύων. Αντίθετα, η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί αναγκαίο και πολύτιμο σύμμαχο αλλά και σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η ανθρώπινη επαφή συνεχίζει να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο σε μια επιτυχημένη και μακροχρόνια σχέση πελάτη – συνεργάτη – εταιρείας. Τέλος, ένα συμπέρασμα που προέκυψε από τα workshops του συνεδρίου: στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συνεργάτες της της Sofos Insurance Agency είναι χρήστες των καινοτόμων εργαλείων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του 3ήμερου συνεδρίου ενισχύθηκαν οι σχέσεις εμπιστοσύνης της εταιρείας με τους συνεργάτες της, επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Sofos Insurance Agency στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση ενώ η εκδήλωση αυτή αποτελεί την αφετηρία νέων συνεργασιών. Κοινή πεποίθηση όλων των παρευρισκομένων είναι ότι πρόκειται για ένα συνέδριο που θύμισε παλιές καλές εποχές αντίστοιχων εκδηλώσεων που διοργάνωναν στο παρελθόν οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής. Όλα τα παραπάνω επιφορτίζουν την εταιρεία με την ευθύνη και την ισχυρή πεποίθηση, ότι το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να έχει και την ανάλογη συνέχεια.

Το 3ήμερο ασφαλιστικό forum παρουσίασε και τα θεματικά panels συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος κος Ν. Μωράκης, αρχισυντάκτης του περιοδικού Ασφαλιστικό Marketing και του διαδικτυακού περιοδικού Insurance Daily.

Επίσης, η Sofos Insurance Agency ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημήτρη και την κα Αμαλία Ρουχωτά, εκδότες του περιοδικού Ασφαλιστική Αγορά, για την ευγενική παραχώρηση του τίτλου ¨Άνθρωποι και Αριθμοί¨ στην ομώνυμη παρουσίαση, που εντάχθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.

Τέλος, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τη στήριξή τους κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι: Allianz, Ergo, Eurolife, Extra Assistance, Hellas Direct, ΔΥΝΑΜΙΣ, ΜΙΝΕΤΤΑ και Υδρόγειος. Η Sofos Insurance Agency είναι ευγνώμων προς τις εταιρείες που συμμετείχαν ενεργά στο 1ο Sofos insurance Summit 2025.

Ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Sofos Insurance Agency κος Γ. Σοφός, δήλωσε σχετικά:

Έπειτα από την επιτυχία που κατέγραψε το 1ο Sofos Insurance Summit, νοιώθω γεμάτος ενέργεια! Θυμηθήκαμε την ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς, συζητήσαμε τα επιτεύγματά μας, κατανοήσαμε τον λόγο ύπαρξης του οικοσυστήματος του οργανισμού μας και μοιραστήκαμε το όραμά μας για το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ενισχύσαμε τους επαγγελματικούς και προσωπικούς μας δεσμούς και αποδείξαμε ότι η ομάδα μας λειτουργεί αποδοτικά και με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Ευχαριστώ θερμά όσους στήριξαν το καινοτόμο αυτό εγχείρημα και όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι μαζί γράφουμε ιστορία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση!

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Sofos Insurance Agency κος Θρ. Σοφός, δήλωσε σχετικά:

Η μαγευτική θέα της λίμνης Πλαστήρα, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη επαφή, μας υπενθύμισαν για ακόμη μία φορά ότι οι άνθρωποι του οργανισμού μας αποτελούν τον σημαντικότερο αρωγό της προσπάθειάς μας. Στηρίζουμε έμπρακτα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, διευρύνουμε συνεχώς την οικογένειά μας και εύχομαι η πρωτοβουλία αυτή να συμπαρασύρει πολλούς ακόμη να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Μέσα από αυτή τη δράση προσκαλώ περισσότερες εταιρείες και συνεργάτες να εμπνευστούν και να συνδράμουν, ώστε η εταιρεία μας να συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς να πρωτοπορεί.