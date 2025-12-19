Η We Insurance κατέκτησε το 1o Βραβείο στην κατηγορία «Individual Agents of the Year» στα Insurance Awards Filippos Morakis 2025, έναν θεσμό που αναδεικνύει την αριστεία, την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε μέσα από Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Η απονομή του βραβείου έγινε στις 15 Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των 31ων βραβεύσεων FMIA, παρουσία 350 συμμετεχόντων, εκπροσώπων της πολιτικής, φορέων και κορυφαίων στελεχών της ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς. To βραβείο στην κα Στ. Βικτωράτου παρέδωσε ο Παναγιώτης Κατσανίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ασφαλιστική.

Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της We Insurance στην παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων, με επίκεντρο τον πελάτη και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του. Όπως ανέφερε η κα Στέλλα Βικτωράτου «η διάκριση στο θεσμό των Insurance Awards Filippos Morakis 2025 αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή. Η βράβευση αποτελεί απόρροια της πορείας που έχουμε διανύσει όλα αυτά τα χρόνια, της συνεχούς εξέλιξης και επένδυσης τόσο στους συνεργάτες μας όσο και σε ψηφιακά εργαλεία και μέσα. Η We Insurance παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της για έναν σύγχρονο, διαφανή και αξιόπιστο ασφαλιστικό οργανισμό, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφάλισης στην Ελλάδα”.