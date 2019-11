Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις σχετικά με το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαδοχής και του ψηφιακού μετασχηματισμού συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Building Foundations for the future, το οποίο διοργάνωσε η PALLADIAN CONFERENCES με την υποστήριξη του LSE – The Hellenic Alumni Association και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Endeavor Greece και του FBN Greece στις 13 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Το περιοδικό “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING” & το insurancedaily.gr ήταν χορηγοί επικοινωνίας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, χαιρετισμό απεύθυνε η κυρία Ελένη Δουνδουλάκη, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE και ο κύριος Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Μέλος Δ. Σ. της Agrino.

Ο κύριος Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, στην ομιλία του επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αφού σημείωσε ότι οι τελευταίες πρωταγωνιστούν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ανέλυσε τις παθογένειες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες. Συγκεκριμένα, παρουσίασε ένα τρίγωνο αλληλοτροφοδοτούμενων παθογενειών, το οποίο αποτελείται από την εσωστρέφεια, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τον κατακερματισμό των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Τέλος, καταλήγοντας στην παρουσίασή του, υπογράμμισε τις φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου συζητήθηκε το οικονομικό περιβάλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων, με τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Μέλος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αντιπρόεδρο της Λουξ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας να εστιάζει στα δυνατά σημεία της εταιρείας Λουξ, σημειώνοντας, σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον, ότι πολλές φορές δεν βοηθάει, ειδικά με τους φόρους και έφερε ως παράδειγμα τον φόρο μεταβίβασης 10%, λέγοντας ότι «όταν μια εταιρεία έχει μια μεγάλη αξία είναι δύσκολο να πληρωθεί από ένα φτωχό μέτοχο».

Στη συνέχεια, ο κύριος Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Μέλος Δ. Σ. της Agrino αναφέρθηκε στα υπέρ και στα κατά των ελληνικών επιχειρήσεων και σημείωσε την ανάγκη βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και υπερ-επένδυσης στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, γιατί αυτά μπορούν να φέρουν την μοναδικότητα στην επιχείρηση (στο προϊόν ή στις διαδικασίες).

Στην ίδια θεματική ενότητα, τοποθετήθηκαν και οι κύριοι Νικόλαος Ρενιέρης, Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Εταιρεία Ελευθέριος Ρενιέρης ΕΕΕ, Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DK Consultants, Θεόδωρος Σκαγιάς, Μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και CFO της SKAG A.E και ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Polyeco Group, Μέλος του Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης της Polyeco A.E., Μέλος του Δ.Σ., Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., Ιδρυτής της Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI), οι οποίοι περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικογενειακή επιχείρηση που διοικούν, καθώς και ο τρόπος με τον αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ακολούθως, η ομιλία του κύριου Ανδρέα Χατζηδαμιανού, Partner, Family Enterprise Leader της EY Ελλάδος, αποτέλεσε εισαγωγή στην επόμενη ενότητα – που συνδιοργανώθηκε από τους Exclusive Gold Sponsors του συνεδρίου, EY Ελλάδος και Eurobank – κατά την οποία αναλύθηκαν οι προκλήσεις της διαδοχής. Συγκεκριμένα, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις προκλήσεις στον σχεδιασμό της διακυβέρνησης και της διαδικασίας διαδοχής που αντιμετωπίζουν, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αναλύοντας τους παράγοντες που οδηγούν στη μη επιτυχημένη διαδοχή και, συνεπακόλουθα, στην αποτυχία. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις τέσσερις διαστάσεις της διαδοχής, στις οποίες επικεντρώνονται οι υπηρεσίες της EY προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα, στη διαδοχή στην ηγεσία, στη διαδοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, στις αξίες που πρέπει να διέπουν την οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και στη διαχείριση του οικογενειακού πλούτου.

(από αριστερά) Ο κ. Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Commercial Banking – Όμιλος Eurobank, Ιωάννα – Αλεξάνδρα Σαΐτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Intercomm Foods, Θεόδωρος Πασχαλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Grantex Α.Ε, Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader – EY Ελλάδος

Στη συνέχεια της ενότητας, ακολούθησε πάνελ συζήτησης με συντονίστρια την κυρία Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader της ΕΥ Ελλάδος. Στο πάνελ συμμετείχαν οι κύριοι Θεόδωρος Πασχαλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Grantex Α.Ε., Ιωάννα-Αλεξάνδρα Σαΐτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Intercomm Foods, και Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Commercial Banking της Eurobank, οι οποίοι συζήτησαν για τις προκλήσεις της διαδοχής και κατέληξαν στην αναγκαιότητα μιας διαδικασίας διαδοχής με δομή και γνώμονα το κοινό συμφέρον της επιχείρησης.

Ακολούθησε η τρίτη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο “Corporate Governance”, την οποία συντόνισε ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δικηγόρος και δημοσιογράφος και κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα ζητήματα της εταιρικής διακυβέρνησης, από τους κυρίους Νικόλαο Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλο της CHB Group, Κώστα Κανάρογλου, Πρόεδρο του FBN Greece, Κώστα Πετρόπουλο, Επίτιμος Πρόεδρος – Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και Αλέξανδρο Δοβλέ, Δικηγόρο – Εταίρο της Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία. Συγκεκριμένα, ο κύριος Δοβλές αναφέρθηκε στο ζήτημα της αντιδικίας στην οικογενειακή επιχείρηση, παρουσιάζοντας τους λόγους της αντιδικίας, την τυπολογία των συγκρούσεων και στις συνέπειες της αντιδικίας. Ακόμη, αναφέρθηκε στα μέσα δικαστικής επίλυσης της αντιδικίας καταλήγοντας στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προλαμβάνεται η αντιδικία. Μεταξύ άλλων ανέφερε την οργάνωση της διαδοχής, τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου και την ανάληψη management από τρίτο στρατηγικό επενδυτή αλλά και την ορθή διαμόρφωση καταστατικών κειμένων.

Στη συνέχεια, η ομιλία του κύριου Σωτήρη Συρμακέζη, Senior Advisor on Customer Experience and Digital Transformation της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με τίτλο «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για την επιχειρηματική ανάπτυξη», αποτέλεσε την έναρξη για την τελευταία ενότητα του συνεδρίου. Ο κύριος Συρμακέζης τόνισε τη συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα τους.

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, τοποθετήθηκαν οι κύριοι Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts, Πάνος Ισμαήλος, Ιδιοκτήτης της Α. Ισμαήλος Α.Ε, Χάρης Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του BCA College, ενώ συντονιστής του πάνελ ήταν ο κύριος Παύλος Ευθυμίου, Μέλος Δ.Σ, Εκτελεστικός Διευθυντής Στρατηγικής & Εξωτερικών Σχέσεων της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Όλο το πάνελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την επιχειρηματική ανάπτυξη απαιτείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν επιτυχώς στην ανάπτυξη.

