2 χρυσά βραβεία για την INTERAMERICAN στα Marketing Excellence Awards 2019

Τη θέση της INTERAMERICAN στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και στον τομέα του marketing επιβεβαιώνουν οι δύο κορυφαίες διακρίσεις, που κατέκτησε η εταιρεία στα φετινά Marketing Excellence Awards. Η υποψηφιότητα της INTERAMERICAN απέσπασε gold διάκριση σε δύο θεματικές ενότητες.

Στην ενότητα «Connecting with Customers/Consumers», στην κατηγορία «Customer/Consumer Insights», βραβεύθηκε το έργο «New Corporate Website».

Ο νέος ιστότοπος της INTERAMERICAN, που απευθύνεται στους πελάτες της και σε κάθε ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την ασφάλιση, υποστηρίζει μια «omni» προσέγγιση, με πρωταρχικό στόχο την ιδιαίτερη επικοινωνιακή εμπειρία των επισκεπτών και την παραγωγή ποιοτικών leads. Το mobile-first website έχει επιτύχει, ήδη, σε διάστημα ενός έτους εντυπωσιακά αποτελέσματα πολύπλευρης και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης της εταιρείας με τους επισκέπτες του. Η προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, η αισθητική, το αυθεντικό περιεχόμενο και η λειτουργικότητα υπογραμμίζουν τη διαφορετικότητα του website, ιδιαίτερα στην ασφαλιστική αγορά. Για τη δημιουργία του, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Lighthouse – E-commerce & 360 Digital Marketing Solutions.

Στην ενότητα «Connecting with the Point of Sale», στην κατηγορία «Building Distribution Networks», βραβεύθηκε το πρόγραμμα «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού Anytime-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ».

Από την απονομή του βραβείου για το πρόγραμμα «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού Anytime-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»

Η συνεργασία της εταιρείας και ειδικότερα της Anytime με την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. για τη διανομή, μέσα από τα καταστήματά της, της ασφάλισης περιεχομένου της κατοικίας πέτυχε να δημιουργήσει ένα ευρύ πελατειακό κοινό. Οι πελάτες αξιοποιούν την ευκαιρία να αγοράσουν σε ειδική προσφορά ασφαλιστική κάλυψη, παράλληλα με αγορές οικιακών ειδών. Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει ιδιαίτερα, από το 1913, το μοντέλο των συνεργασιών (partnerships) με retail brands και telecoms για την πώληση τυποποιημένων προϊόντων. Οι συνεργασίες αναπτύσσονται, κυρίως, μέσω της Anytime και αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους πελάτες των συνεργαζομένων εταιρειών, οι οποίες διαμορφώνουν ειδικές προσφορές η μια για τους πελάτες της άλλης.

Τα Marketing Excellence Awards , στα οποία η INTERAMERICAN έχει διακριθεί κατ’ επανάληψη, αποτελούν καταξιωμένο ετήσιο θεσμό αναγνώρισης της αριστείας και οργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Marketing (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Τα φετινά βραβεία αφορούσαν -στη βάση αναγνώρισης της συμβολής του marketing στην επιχειρηματική ανάπτυξη- σε 6 θεματικές ενότητες και 26 κατηγορίες, όπου διακρίθηκαν συνολικά 56 έργα.