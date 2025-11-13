Αρνητική πρωτιά καταγράφει το 2024 η χώρα μας όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ιατρικές υπηρεσίες και θεραπείες αλλά δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

της Βίκυς Γερασίμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η eurostat η Ελλάδα είναι, με μεγάλη διαφορά, ο “μεγάλος ασθενής” της Ευρώπης με το 21,9% των πολιτών να δηλώνει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει ιατρικές ανάγκες. Περίπου 2.270.000 άνθρωποι βάσει των στοιχείων του 2024 δεν έχουν πρόσβαση στην ιατρική εξέταση ή τη θεραπεία την οποία χρειάζονται.

Η Ελλάδα δεν καταγράφει μόνο το μεγαλύτερο ποσοστό στο δείκτη “ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών” αλλά και τεράστια διαφορά με τις άλλες χώρες καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 3,6%. Οι επόμενες από την Ελλάδα χώρες με αρνητική εικόνα σε αυτό το δείκτη εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά, με τη Φινλανδία να είναι στο 12,4% και η Εσθονία στο 11,2%.

Στον αντίποδα χώρες με μικρά ποσοστά είναι η Κύπρος (0.1%), η Μάλτα (0.5%) και η Τσεχία (0.6%).

Πιο ευάλωτα τα άτομα με “κίνδυνο φτώχιας”

Μία από τις συνθήκες που καταγράφει η eurostat αφορά τον “κίνδυνο φτώχιας” (risk of poverty), σε αυτήν την κλίμακα εντάσσονται όσοι το εισόδημά τους είναι κάτω του 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος της κάθε χώρας. Οι ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες αφορούν το 6% του πληθυσμού της Ευρώπης των 27 που είναι σε κίνδυνο φτώχιας, ενώ στην Ελλάδα αφορούν το 32,3% των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχιας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πέμπτη κατά σειρά χώρα στην ΕΕ με μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση φτώχιας (10,7%) όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 8,2%.