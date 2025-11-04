Η Affidea γιορτάζει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια πορεία που σφραγίστηκε από την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων. Με δίκτυο 40 κέντρων, περισσότερους από 1.000.000 εξεταζόμενους ετησίως και επαγγελματίες υγείας που ξεπερνούν τους 1.200, η εταιρεία αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη διάγνωση και την πρόληψη. Στην συνέντευξη του ο Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμβουλος της Affidea στην Ελλάδα εξηγεί ότι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ανθρώπινη φροντίδα αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας της. Σήμερα, με το Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία και με στρατηγικό όραμα για «έξυπνα διαγνωστικά κέντρα», η Affidea χαράζει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο υγείας, φέρνοντας την επόμενη μέρα πιο κοντά στον Έλληνα ασθενή.

συνέντευξη στον Νίκο Μωράκη (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing Οκτωβρίου 2025)

Φέτος η Affidea συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Αν κοιτάξετε πίσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που ξεχωρίζετε;

Κοιτάζοντας πίσω σε αυτά τα 20 χρόνια, εκείνο που αισθάνομαι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο μας επίτευγμα είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους επισκέπτες των κέντρων μας σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε απλώς για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου 40 ιατρικών κέντρων, ούτε μόνο για τα πάνω από 1.000.000 εξεταζόμενους που εξυπηρετούμε ετησίως, αλλά για αμοιβαίες σχέσεις με κάθε ασθενή, γιατρό και συνεργάτη που αποτελούν την παρακαταθήκη της πορείας μας.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, είχαμε έναν ξεκάθαρο στόχο, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της διάγνωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας. Αυτό το όραμα μας οδήγησε σε στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής, υποδομές και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι η Affidea διαθέτει τον νεότερο στόλο ιατρικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, με συστήματα που αξιοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη για πιο γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή διάγνωση. Όμως, όσο προηγμένος κι αν είναι ο εξοπλισμός μας, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι 1.200 και πλέον επαγγελματίες υγείας που εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση, γνώση και ενσυναίσθηση απέναντι στον πολίτη.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα δεν αποτέλεσε απλώς μια αγορά για τον Όμιλο Affidea, αλλά μια αφετηρία πρωτοπορίας. Καινοτομίες που ξεκίνησαν εδώ, όπως η ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση, αλλά και το πρόσφατο Κέντρο Αριστείας Affidea neuraCare, αποτελούν ήδη παράδειγμα προς μίμηση για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παράλληλα, η κοινωνική μας προσφορά αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς μας. Από το πρόγραμμα Affidea Home, που προσφέρει στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται, έως τις δράσεις μας για τους πυροσβέστες, τις ένοπλες δυνάμεις και τις συνεργασίες με τον ασφαλιστικό κλάδο, δείχνουμε στην πράξη ότι η υγεία δεν είναι μόνο υπηρεσία, είναι και κοινωνική ευθύνη.

Αν έπρεπε λοιπόν να ξεχωρίσω ένα επίτευγμα, αυτό θα ήταν η ισορροπία που καταφέραμε να κρατήσουμε όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ανθρώπινη φροντίδα, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα και μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και επαρχίας, μην κάνοντας καμία έκπτωση στις υπηρεσίες μας. Αυτή η ισορροπία μάς έκανε πρωτοπόρους, αλλά πάνω από όλα μάς έκανε αξιόπιστους απέναντι στον πολίτη.

Και γι’ αυτό το επίτευγμα είμαστε όλοι πραγματικά περήφανοι.

Η εμπιστοσύνη όπως λέτε, είναι ίσως το πολυτιμότερο “κεφάλαιο” στον χώρο της υγείας. Γιατί θεωρείτε ότι οι πολίτες επιλέγουν την Affidea;

Χωρίς εμπιστοσύνη με τον πολίτη, καμία επένδυση, καμία τεχνολογία, καμία υπηρεσία δεν έχει πραγματική αξία. Οι πολίτες επιλέγουν την Affidea γιατί γνωρίζουν ότι πίσω από κάθε εξέταση, κάθε ραντεβού, κάθε διάγνωση, υπάρχει ένα δίκτυο που έχει χτιστεί με συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

Σε αυτή τη φιλοσοφία, υπάρχουν θα έλεγα 3 βασικοί άξονες που πιστοποιούν αυτή την εμπιστοσύνη.

Αρχικά, η ποιότητα των υπηρεσιών μας. Στην Affidea έχουμε υιοθετήσει διεθνή πρότυπα διαπίστευσης, εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και επενδύουμε διαρκώς στη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών και του προσωπικού μας.

Δεύτερον, η καινοτομία. Η Affidea διαθέτει τον νεότερο στόλο ιατρικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ψηφιακές εφαρμογές που βελτιώνουν την ακρίβεια της διάγνωσης αλλά και την εμπειρία του ασθενούς.

Τρίτον, η προσβασιμότητα και ισορροπημένη ανάπτυξη. Με 40 κέντρα σε όλη την Ελλάδα και συνεργασίες με τον ΕΟΠΥΥ, δημόσια ταμεία και μεγάλες εταιρείες, η Affidea κάνει την προηγμένη υγεία προσιτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η δυνατότητα πρόσβασης, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την οργάνωση των υπηρεσιών μας, είναι καθοριστική για τον ασθενή, ενώ παράλληλα δεν γίνεται καμία γεωγραφική έκπτωση μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και επαρχίας.

Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης σήμερα και ποιον φιλόδοξο στόχο έχετε θέσει για τα επόμενα χρόνια;

Σήμερα, η Affidea Ελλάδος ξεκινά από ένα πολύ ισχυρό σημείο, με κορυφαία υποδομή, τεχνολογική πρωτοπορία, γνώση των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η κοινωνία.

Από αυτό το σημείο, ο φιλόδοξος στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να επαναπροσδιορίζουμε τη φροντίδα υγείας στην Ελλάδα, δημιουργώντας «έξυπνα διαγνωστικά κέντρα» που θα συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, εξατομικευμένη φροντίδα και βιωσιμότητα.

Θέλουμε να γίνουμε σημείο αναφοράς στην Ευρώπη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο μέσω της διάγνωσης, αλλά και μέσω ολοκληρωμένων λύσεων πρόληψης, καινοτόμων θεραπειών και συνεργασιών με κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Affidea Ελλάδος στοχεύει να πρωτοπορήσει σε τομείς όπως η Νευρολογία, με το νέο κλινικό concept neuraCare.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ψηφιοποίηση και στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της διάγνωσης και της εμπειρίας του ασθενούς, με στόχο υψηλότερη ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια.

Τέλος, η κοινωνική διάσταση παραμένει στον πυρήνα. Στοχεύουμε να επεκτείνουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να ενισχύσουμε τον ρόλο μας ως υπεύθυνος και καινοτόμος πάροχος υγείας, δημιουργώντας αξία όχι μόνο για τους ασθενείς μας αλλά για ολόκληρη την κοινωνία.

Με λίγα λόγια, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία υπηρετούν πραγματικά τον άνθρωπο.

Πρόσφατα παρουσιάσατε το Πρώτο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί επιλέξατε τη Νευρολογία ως αφετηρία; Και πώς αλλάζει αυτή η κίνηση τον χάρτη της εξειδικευμένης φροντίδας στην Ελλάδα;

Η επιλογή της Νευρολογίας ως αφετηρία για το πρώτο Κέντρο Αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ήταν τυχαία, καθώς η Νευρολογία αποτελεί την πανδημία του 21ου αιώνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 540 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με νευρολογικά νοσήματα ενώ σε ελληνικά δεδομένα τα νούμερα φτάνουν κοντά στο 1 εκατομμύριο, σε νόσους όπως η Άνοια, Αλτσχάιμερ και Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Κατά συνέπεια, αναφερόμαστε σε νόσους όπου η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη παρακολούθηση είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα ζωής.

Το Affidea neuraCare αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νέο κλινικό μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τη φροντίδα ασθενών με νευρολογικές παθήσεις, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής υγειονομικής καινοτομίας. Πρόκειται για την πρώτη χώρα του Ομίλου όπου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο concept, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς.

Η υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος βασίζεται σε ισχυρές συνεργασίες. Πλέον, κορυφαία ονόματα Ελλήνων ιατρών, απεικονιστική τεχνολογία αιχμής και καταρτισμένο προσωπικό ενώνονται, δημιουργώντας νέα δεδομένα για μια ουσιαστική μεταμόρφωση στη διαχείριση των νευρολογικών παθήσεων.

Η Ελλάδα, ως χώρα με ισχυρή επιστημονική παράδοση και υψηλού επιπέδου εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, μας έδωσε την ιδανική βάση για να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο πρωτοποριακό εγχείρημα.

Η τεχνολογία μετασχηματίζει ριζικά τον χώρο της υγείας: ψηφιοποίηση, big data, Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε ποιο βαθμό αξιοποιείτε ήδη αυτές τις δυνατότητες και πώς πιστεύετε ότι θα αλλάξουν την εμπειρία του εξεταζόμενου στην Affidea τα επόμενα χρόνια;

Η τεχνολογία για την Affidea δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά στρατηγικός πυλώνας που βελτιώνει ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα στη διάγνωση. Ήδη αξιοποιούμε ψηφιοποίηση, big data και τεχνητή νοημοσύνη: οι πολίτες κλείνουν ραντεβού και παραλαμβάνουν αποτελέσματα ψηφιακά, ενώ το Affidea AIMS διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια.

Στην πράξη, η ΤΝ βελτιώνει την εμπειρία με αυτόματες ρυθμίσεις τομογράφων, εξατομικευμένα πρωτόκολλα και υψηλής ποιότητας εικόνες με μειωμένη ακτινοβολία. Στο μέλλον, η ανάλυση big data θα ενισχύσει την προληπτική ιατρική και την εξατομικευμένη φροντίδα, ενώ τα ψηφιακά εργαλεία και η τηλεϊατρική θα διευκολύνουν σημαντικά τον πολίτη.

Στην ουσία, η τεχνολογία στην Affidea δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενισχύει. Καθιστά την εμπειρία του εξεταζόμενου πιο άμεση, ασφαλή, εξατομικευμένη και άνετη. Στόχος μας είναι η επιστήμη και η τεχνολογία να υπηρετούν την ποιότητα ζωής και όχι απλώς να εξυπηρετούν διαδικασίες, φέρνοντας τη φροντίδα πιο κοντά σε κάθε πολίτη, ανά πάσα στιγμή.

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνονται συζητήσεις για την ενίσχυση της πρόληψης από την Πολιτεία. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στην Ελλάδα;

Η πρόληψη είναι θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας και τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πολιτεία έχει επενδύσει σε προγράμματα όπως το «Προλαμβάνω», έχει δώσει έμφαση στους εμβολιασμούς και έχει στρέψει την προσοχή στην παιδική παχυσαρκία, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη αποτελεί επένδυση και όχι κόστος.

Η Affidea Ελλάδος συμμετέχει ενεργά, στηρίζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες, καμπάνιες ενημέρωσης και εκπαιδευτικές δράσεις.

Παρά την πρόοδο, ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτεί συνεργασία Πολιτείας, ιδιωτικού τομέα και επιστημονικής κοινότητας, ώστε η πρόληψη να γίνει κεντρικός άξονας πολιτικής υγείας και να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές υπηρεσίες.