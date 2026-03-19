Η Allianz γιορτάζει 20 χρόνια υποστήριξης του Παραολυμπιακού κινήματος, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση να προάγει τη δύναμη και τις αξίες του αθλητισμού και της συμπερίληψης. Από το 2006, όταν ξεκίνησε η συνεργασία της με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή Γερμανίας, η Allianz συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη του παραολυμπιακού αθλητισμού και στην ενδυνάμωση των αθλητών που εμπνέουν με την αποφασιστικότητα και το παράδειγμά τους.

Το 2011, η Allianz αναβαθμίστηκε σε «Διεθνή Συνεργάτη» της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), αποτελώντας τον πρώτο οργανισμό με τον συγκεκριμένο τίτλο, γεγονός που σηματοδοτούσε τη μετάβαση από τη χορηγία σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία. Παράλληλα, το 2021, η Allianz έγινε ο Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης (Worldwide Paralympic Partner) της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, μια συμμαχία που επεκτείνεται έως το 2032.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας αποτυπώνονται και σε συγκεκριμένα στοιχεία: από το 2006 έως το 2024 η Allianz έχει υποστηρίξει έξι Παραολυμπιακούς Αγώνες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη προβολή τους μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών επικοινωνίας, όπως η υποστήριξη τηλεοπτικής αναμετάδοσης των Αγώνων Rio 2016 Paralympics, η οποία προσέγγισε περισσότερους από 11 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, μέσα από προγράμματα υποστήριξης αθλητών και δράσεις σε τοπικές κοινότητες, το Παραολυμπιακό κίνημα έχει αγγίξει περισσότερες από 50 χώρες, ενώ μέσω του προγράμματος MoveNow περισσότεροι από 100.000 νέοι παγκοσμίως έχουν συμμετάσχει σε δράσεις που προωθούν τη φυσική δραστηριότητα και την αξία του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της προβολής των αξιών του αθλητισμού, έχει σχηματιστεί η “Team Allianz Greece”, που αποτελείται από 5 κορυφαίους Έλληνες αθλητές σε Ολυμπιακά (Εμμανουήλ Καραλής, Απόστολος Χρήστου) και Παραολυμπιακά (Χριστίνα Γκέντζου, Αθανάσιος Γκαβέλας, Γρηγόρης Πολυχρονίδης) αθλήματα, οι οποίοι με τις διακρίσεις τους σε διεθνές επίπεδο αποτελούν πρότυπα ήθους, επιμονής και αθλητικής αριστείας. Η συνεργασία αυτή θα διαρκέσει 4 χρόνια, στηρίζοντας τους αθλητές στην κρίσιμη προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η Allianz συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στο Παραολυμπιακό κίνημα, προετοιμάζοντας το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους πορείας. Οι επόμενες διοργανώσεις, όπως οι Los Angeles 2028 Summer Paralympics, οι French Alps 2030 Winter Paralympics και οι Brisbane 2032 Summer Paralympics, σηματοδοτούν μια νέα εποχή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του παραολυμπιακού αθλητισμού σε νέες περιοχές του κόσμου, καθώς και τη δημιουργία πλατφορμών που φέρνουν το κίνημα πιο κοντά στο κοινό όλο τον χρόνο.

Βρισκόμενη δίπλα στο παραολυμπιακό κίνημα με ενεργές δράσεις και ουσιαστικό αποτύπωμα, η Allianz συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα, επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει καταλύτη θετικής αλλαγής για την κοινωνία.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής Partnerships της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Nael Ogden-Smith: «Το 2011, όταν η Allianz έγινε ο πρώτος Διεθνής Συνεργάτης μας, εγκαινιάσαμε μια θεμελιώδη αλλαγή, που αναβάθμισε τη σχέση μας και μας χάρισε έναν στρατηγικό εταίρο. Αυτή η συμμαχία υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση της ορατότητας των παραολυμπιακών αθλητών, καθώς, μέσα από τη σταθερότητα της παρουσίας και της υποστήριξης της Allianz, έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε τον παραολυμπιακό αθλητισμό από ένα εξειδικευμένο γεγονός σε παγκόσμιο κίνημα».