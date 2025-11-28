

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 η ασφαλιστική αγορά καταγράφει συνολική αύξηση 5,4% μέσα σε ένα χρόνο και συνολική παραγωγή 4,4 δις ευρώ (από 4,19 δις ευρώ). Από τα περίπου 220 εκατ. ευρώ που προστίθενται στην παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών τα 190 εκατ. ευρώ προέρχονται από τις γενικές ασφαλίσεις και περίπου τα 30 εκατ. ευρώ από τις ασφαλίσεις ζωής που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις.

Ένας από τους βασικούς λόγους που συντελεί στην αύξηση που καταγράφεται είναι και τα περισσότερα συμβόλαια σπιτιών για φυσικές καταστροφές και φωτιά, μάλιστα από τον κλάδο αυτό εισρέει και περίπου το 1/4 της αυξημένης παραγωγής (46,8 εκατ. ευρώ.).

Επίσης μεγάλη άνοδο βλέπουμε στα ετήσια συμβόλαια υγείας που αυξάνονται κατά 33,8 εκατ. ευρώ και εν συνεχεία ακολουθούν τα έσοδα από τα συμβόλαιά ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων που φτάνουν τα +30,6 εκατ. ευρώ και οια σφαλίσεις οχημάτων που είναι στο +24,6 εκατ. ευρώ.

Ανοδική τροχιά σημειώνουν και οι κλάδοι των χρηματικών απωλειών, των γενικών αστικών ευθυνών, των πιστώσεων , της νομικής προστασίας και της οδικής βοήθειας. Αντίθετα μείωση έχουν η αστική ευθύνη αεροσκαφών, τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και οια σφαλίσεις πλοίων.