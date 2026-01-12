Την πιστοποίηση Eficert έχουν λάβει 236 Ελληνίδες και Έλληνες Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, European Insurance Intermediaries της EFICERT που αναφέρονται (δείτε εδώ) στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων.

Οι εν λόγω Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μας έχουν λάβει την πιστοποίηση European Insurance Intermediary του εγκυρότατου αυτού Ευρωπαϊκού Οργανισμού, κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησής τους από το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, European Certification in Financial and Insurance Advice, EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης υλοποιείται κατ΄ έτος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σε επιστημονική συνεργασία και υπό την πιστοποιητική αιγίδα της EFICERT.

Ως εκ του μεγάλου ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας στο εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών έχει ήδη ανακοινώσει τον νέο κύκλο του, ο οποίος θα εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15.00-18.20, από την Τρίτη, 20 Μαΐου έως και την ολοκλήρωσή του την Πέμπτη, 12 Ιουνίου, προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας και της διεθνούς επαγγελματικής καταξίωσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (Ε-mail: [email protected], T: 210 9219660 & 210 9219684).