Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, το ασφαλιστικό γραφείο ΠΑΡΟΝ προσέφερε σχολικά είδη στα παιδιά της “Απάνεμης Στέγης”, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο της οργάνωσης και υπενθυμίζοντας ότι η αληθινή ασφάλεια ξεκινά από τη φροντίδα του ανθρώπου.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας με την “Απάνεμη Στέγη”, με κοινό στόχο τη συνέχιση δράσεων που ενδυναμώνουν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η “Απάνεμη Στέγη”, ιδρυθείσα το 2022, παρέχει στήριξη σε παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται ζωτικής σημασίας υποστήριξη. Με δράσεις που ενισχύουν δομές παιδικής προστασίας, σχολεία και οικογένειες, συμβάλλει έμπρακτα στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος για όσους το έχουν ανάγκη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας και κοινών αξιών, η Χριστίνα Φυτέα, συνιδρύτρια του ΠΑΡΟΝ, δήλωσε:

«Το “προσφέρω” δεν είναι φιλανθρωπία, είναι σύνδεση. Όταν η ευθύνη συναντά την αγάπη, η επαγγελματική μας ταυτότητα αποκτά ψυχή. Η συνεργασία μας με την Απάνεμη Στέγη είναι ένα βήμα για να μετατρέψουμε την ασφάλεια σε βίωμα, γιατί κάθε παιδικό χαμόγελο είναι η πιο δυνατή μορφή ασφάλειας».