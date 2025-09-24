Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε μια εποχή που ο τομέας της Υγείας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διοργανώνει το 24ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο A New Era in Healthcare – Driving the Change τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Με σύνθημα ότι η υγεία δεν είναι απλώς ένας δείκτης αλλά ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, στο φετινό μας συνέδριο αποτυπώνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά και η συλλογική μας δύναμη να τις ξεπεράσουμε. Παράλληλα αναδεικνύουμε την ικανότητα της φαρμακευτικής και ιατροτεχνολογικής κοινότητας να ενώνει δυνάμεις, να καινοτομεί και να οδηγεί στην πρόοδο. Το Healthworld 2025 είναι η αφετηρία ενός ουσιαστικού διαλόγου για το αύριο της υγείας: ένα σύστημα πιο δίκαιο, πιο ανθεκτικό, πιο ανθρώπινο που σαν επίκεντρο έχει τον άνθρωπο και το δικαίωμα του σε μία ποιότητα ζωής

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει:

Την αξία της πρόληψης ως πυλώνα μιας υγιούς κοινωνίας

Την ευθύνη της Πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα να συνεργαστούν σε ένα κοινό όραμα

Τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας να επαναπροσδιορίσουν την ιατρική πράξη

Την ανάγκη για ένα σύστημα υγείας που υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι απλώς τις διαδικασίες

Από την πρώτη του διοργάνωση, το Healthworld, το 2002, υπήρξε ένας χώρος συνάντησης ιδεών, προβληματισμού και υπευθυνότητας. Το 2025, με τον κόσμο να μετασχηματίζεται ταχύτατα, ο ρόλος αυτός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία: να ενώσει φωνές, να εμπνεύσει αλλαγές, να κατευθύνει τη συζήτηση σε μια πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το Συνέδριο αποτελεί μία αναντικατάστατη πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και κατάθεσης προτάσεων για θέματα πολιτικής υγείας στην Ελλάδα. Κορυφαίες προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, εμπειρογνώμονες του κλάδου και ενδιαφερόμενοι φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ανώτερα μέλη της κυβέρνησης από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζουν κάθε χρόνο έρευνες, ιδέες, παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο της υγείας.

Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MedTech Europe.

O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης δήλωσε: «Η 24η ετήσια διοργάνωση του HealthWorld επιβεβαιώνει τον καταλυτικό ρόλο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ως σημείο αναφοράς για ουσιαστικό διάλογο στον χώρο της υγείας. Σε μια περίοδο όπου η ψηφιοποίηση, οι μεταρρυθμίσεις και η βιώσιμη χρηματοδότηση βρίσκονται στο επίκεντρο, αναδεικνύονται οι μεγάλες προκλήσεις της υποχρηματοδότησης, της πολιτικής φαρμάκου αλλά και της πρόσβασης σε σύγχρονα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαγνωστικές λύσεις, που καθορίζουν την ποιότητα της περίθαλψης. Η Ευρώπη καλείται να επιλέξει: στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας ή απώλεια θέσης στον παγκόσμιο χάρτη. Το HealthWorld 2025 αναδεικνύεται σε ηγετικό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης κοινών προτάσεων, συνδέοντας τις ελληνικές προτεραιότητες με τις διεθνείς εξελίξεις. Κεντρικοί άξονες: η προώθηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, της κλινικής έρευνας και των ιατροτεχνολογικών/διαγνωστικών εφαρμογών, μέσα από συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο η υγεία να παραμείνει θεμελιώδες δικαίωμα για όλους.»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη τόνισε: Το HealthWorld 2025 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθούν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα εποχή θεραπειών και τεχνολογικής καινοτομίας. Η Ευρώπη καλείται να πάρει μια στρατηγική απόφαση για το πώς θα στηρίξει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιώσιμα και ανταγωνιστικά συστήματα υγείας. Οι θεματικές του συνεδρίου, από την ψηφιοποίηση και τα έξυπνα συστήματα, έως τη στρατηγική χρηματοδότηση και τη βελτίωση των διαδικασιών αποζημίωσης, παρουσιάζουν πρακτικές λύσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης και της βιωσιμότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που συνδυάζει καινοτομία, δίκαιη κατανομή πόρων και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σπύρος Γκίκας υπογράμμισε: Η φετινή διοργάνωση του HealthWorld 2025 αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για τον στρατηγικό διάλογο γύρω από τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Σε μια περίοδο που η τεχνολογική πρόοδος μετασχηματίζει ραγδαία την ιατρική πράξη, η καινοτομία στον χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαγνωστικών λύσεων προσφέρει εργαλεία υψηλής ακρίβειας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, με άμεσο και ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας συνολικά.

Ωστόσο, η ευρεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον: σαφή κίνητρα, διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και αποζημίωσης, καθώς και πολιτικές που ενισχύουν την πρόσβαση στην καινοτομία. Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει πώς οι μεταρρυθμίσεις, η ψηφιοποίηση, η στρατηγική χρηματοδότηση και η διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων μπορούν να ευθυγραμμιστούν, δημιουργώντας ένα νέο, βιώσιμο και καινοτόμο τοπίο για την υγεία στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου:

Τάσεις και Πρακτικές στα Συστήματα Υγείας: Η Πρόκληση της Προσαρμογής και της Ενσωμάτωσής τους στο Σύγχρονο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας

Βελτίωση της Πρόσβασης στην Καινοτομία στον Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

Έξυπνα Συστήματα, Εξυπνότερη Πολιτική: Αξιοποίηση Ψηφιακών Συστημάτων για Καλύτερες Αποφάσεις στον Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

Από την Πρόκληση στην Αλλαγή: Το Εξελισσόμενο Τοπίο της Διοίκησης Νοσοκομείων

Η Δύναμη της Ασφάλισης στη Μεταρρύθμιση της Υγείας – Ξεκλειδώνοντας Κρυμμένες Δυνατότητες

Βιώσιμη Χρηματοδότηση για Βιώσιμο Μετασχηματισμό στον Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

Γεφυρώνοντας την Επιστήμη και την Πρακτική προς όφελος των Ασθενών: Η Δύναμη των Κλινικών Μελετών

Ο Ρόλος των Ιατρών και των Φαρμακοποιών στο περιβάλλον του Ελληνικού Υγειονομικού Συστήματος:

Μεταρρύθμιση με Σκοπό: Ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τον Μετασχηματισμό του Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

Με γνώμονα αυτές τις θεματικές, ο σκοπός του HealthWorld είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία και η εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων, τεκμηριωμένων προτάσεων και υλοποιήσιμων ιδεών για το σύστημα υγείας του μέλλοντος.

Η ατζέντα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2025/09/AGENDAF1.pdf

