Στις 26 Νοεμβρίου του 2025 στη συνοικίας Tai Po στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ ξέσπασε μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της πόλης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, το οποίο αποτελείται από οκτώ πολυώροφα κτίρια και περίπου 2.000 διαμερίσματα, όπου ζούσαν περισσότερες από 4.600 ψυχές. Σύντομα οι φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκαν πάνω από την περιοχή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν συναγερμό κατηγορίας 4 τον δεύτερο υψηλότερο μόλις λίγη ώρα μετά την πρώτη ενημέρωση.

Τα κτίρια βρίσκονταν σε φάση ανακαίνισης· εξωτερικά είχαν στηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και είχε τοποθετηθεί πράσινο δίχτυ προστασίας, ένα δίχτυ που τώρα τελεί υπό έρευνα, καθώς εμφανίζονται σοβαρές υποψίες ότι δεν πληρούσε τα πρότυπα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε δυστυχώς σε τραγωδία με 159 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Μέσα σε λίγες ώρες, επτά από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος τυλίχτηκαν στις φλόγες. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 267 εκατ ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή, δεν ήταν κρυφό ότι υπήρχαν καταγγελίες για προβλήματα ασφαλείας. Κάτοικοι του Wang Fuk Court είχαν προειδοποιήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 για πιθανό κίνδυνο, λόγω της κατάστασης των σκαλωσιών και του προστατευτικού πλέγματος. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι το πλαστικό δίχτυ και οι μουσαμάδες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση, υλικά που υποτίθεται ότι λειτουργούσαν ως προστατευτικά, δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα πυρασφάλειας.

Η κατάρρευση των μέτρων πρόληψης, τα «ξύλινα» ικριώματα, φθηνά υλικά και πιθανή «αμέλεια» των κατασκευαστών, που σήμερα τελούν υπό κράτηση, μεταμόρφωσαν το συγκρότημα σε φονική παγίδα.

Μέσα στον πανικό και τον πόνο, άνοιξε και ένα τεράστιο ζήτημα: οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ο κύριος ασφαλιστής του συγκροτήματος είναι η China Taiping Insurance (HK). Η εταιρεία είχε εκδώσει για το Wang Fuk Court ασφαλιστήριο «all-risks» για την περιουσία και τους κοινούς χώρους, με κάλυψη έως 267 εκατ. δολάρια.

Επιπλέον, υπήρχε και ασφάλεια αστικής ευθύνης ενώ η ίδια εταιρεία κάλυπτε και την εργοληπτική εταιρεία που εκτελούσε τις ανακαινίσεις, τη Prestige Construction and Engineering Company, με πολιτική «all risks» και αποζημίωση έως HK$ 365 εκατομμυρίων· καθώς και ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων για HK$ 200 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το συνολικό εκτιμώμενο κόστος αποζημιώσεων ενδέχεται να φτάσει τα HK$ 2.6 δισεκατομμύρια (περίπου 334 εκατ. δολάρια) ποσό που, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην ιστορία του Χονγκ Κονγκ.

Οι αρμόδιες αρχές, μέσω της Insurance Authority του Χονγκ Κονγκ, όρισαν ειδική ομάδα που θα επιβλέπει την επιτάχυνση της επεξεργασίας των αιτήσεων αποζημίωσης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Η τραγωδία στο Wang Fuk Court δεν είναι απλώς ένα δυστύχημα· είναι καμπανάκι για το πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν οι ουρανοξύστες όταν αγνοούνται οι στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας. Κάτι που για χρόνια θεωρούνταν «ασφαλές», σκαλωσιές, δίχτυα προστασίας, προσωρινές μεμβράνες, μετατράπηκαν σε φονικά δολοφονικά στοιχεία, όταν κατασκευαστές και εργολάβοι επέλεξαν οικονομία σε βάρος της ασφάλειας.

Το πλήγμα δεν είναι μόνο ανθρώπινο· είναι και κοινωνικό και χρηματοοικονομικό. Οι ασφάλειες θα πληρώσουν αλλά η εμπιστοσύνη σε συστήματα που υποτίθεται ότι προστατεύουν ζωές και περιουσίες τραυματίζεται βαθιά.

Αυτό που απομένει τώρα είναι δικαιοσύνη για τα θύματα, τις οικογένειες, τους επιζώντες και η διασφάλιση ότι τέτοιοι εφιάλτες δεν θα επαναληφθούν.