Ο πρώτος κύκλος του «Και Αν Συμβεί;» ολοκληρώθηκε με 27 επεισόδια, δεκάδες καλεσμένους και αμέτρητες στιγμές έμπνευσης.
Στόχος της εκπομπής ήταν η ενημέρωση και η ασφαλιστικής παιδεία. Αναμένεται νέος κύκλος από το Σεπτέμβριο.
Στόχος της εκπομπής ήταν η ενημέρωση και η ασφαλιστικής παιδεία. Αναμένεται νέος κύκλος από το Σεπτέμβριο.
+12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023
© 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..
Leave a Reply