Η Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας – Action4Obesity ενώνει δυνάμεις, φορείς και πολίτες σε ένα κοινό μέτωπο ενημέρωσης, πρόληψης και ενδυνάμωσης. Το Σαββατοκύριακο, η Συμμαχία διοργανώνει τη 2η Διαδραστική Έκθεση “Πάρε τον Έλεγχο του Βάρους σου”, ένα διήμερο αφιερωμένο στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη βιωματική εμπειρία, ανοιχτό σε όλη την οικογένεια και σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Γιατί η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την αντιμετώπιση — και η γνώση είναι δύναμη.

Η έκθεση αναπτύσσεται σ ε 6 θεματικές ενότητες:

Διατροφή & Εκπαίδευση: Εργαστήρια, παιχνίδια και δράσεις που αναδεικνύουν τη διατροφή ως βασικό πυλώνα ευεξίας και υγείας. Μετρήσεις και διατροφικές συμβουλές για όλες τις ηλικίες.

Εργαστήρια, παιχνίδια και δράσεις που αναδεικνύουν τη διατροφή ως βασικό πυλώνα ευεξίας και υγείας. Μετρήσεις και διατροφικές συμβουλές για όλες τις ηλικίες. Κίνηση & Σωματική Έκφραση: Ανοιχτές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους – νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Ανοιχτές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους – νους υγιής εν σώματι υγιεί. Αθλητική Ενδυνάμωση & Πρότυπα Ζωής: Δράσεις με τη συμμετοχή αθλητών που λειτουργούν ως θετικά πρότυπα επιμονής και ενσυναίσθησης.

Δράσεις με τη συμμετοχή αθλητών που λειτουργούν ως θετικά πρότυπα επιμονής και ενσυναίσθησης. Δράσεις Διαλόγου & Έμπνευσης: Συζητήσεις, ομιλίες ειδικών και βιωματικά εργαστήρια που ενισχύουν την εγγραμματοσύνη της υγείας και την ψυχική ενδυνάμωση.

Συζητήσεις, ομιλίες ειδικών και βιωματικά εργαστήρια που ενισχύουν την εγγραμματοσύνη της υγείας και την ψυχική ενδυνάμωση. Διαδραστικά Περίπτερα & Κοινότητες: Επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς ενημερώνουν και προσκαλούν το κοινό σε ενεργή συμμετοχή.

Επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς ενημερώνουν και προσκαλούν το κοινό σε ενεργή συμμετοχή. Καινοτομία & Καλλιτεχνική Έκφραση: Δράσεις που γεφυρώνουν την τέχνη με την υγεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της ευεξίας.

Δύο ημέρες γεμάτες δράση

Στην Έκθεση συμμετέχουν 23 φορείς, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει πάνω από 50 ομιλητές και ειδικούς και να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε 34 διαφορετικές δράσεις.

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τον Επίσημο Πρεσβευτή του Action4Obesity, Γιάννη Δρυμωνάκο, Πρωταθλητή Ευρώπης στην κολύμβηση, σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Νεφέλη Στουρνάρα με τίτλο «Πρωταθλητής δε γεννήθηκα, έγινα…».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων–Διατροφολόγων, στο διαδραστικό περίπτερο «Τα Μυστικά που Κρύβει το Ράφι», θα ενημερώσει τους επισκέπτες πως να «διαβάζουν» σωστά τις ετικέτες τροφίμων και να γεμίσουν το καλάθι τους με έξυπνες επιλογές.

Οι γιατροί της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), ένα από τα πρώτα μέλη της Συμμαχίας, θα βρίσκονται στη δράση «Ρώτα τον Γιατρό σου» για να απαντούν σε ερωτήσεις και προβληματισμούς του κοινού.

Η ομάδα των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων και η Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιούν λιπομετρήσεις και διατροφικές συμβουλές, ενώ ο Ε.Ε.Σ. θα κάνει και επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών.

Έλα, άκουσε, μάθε, ζήσε καλύτερα!

Η 2η Διαδραστική Έκθεση “Πάρε τον Έλεγχο του Βάρους σου” είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους:

να ενημερωθούμε, να συμμετάσχουμε, να εμπνευστούμε — γιατί η υγεία είναι η πιο γλυκιά συνήθεια.

11–12 Οκτωβρίου 2025

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Είσοδος ελεύθερη

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα και τους Συντελεστές της Έκθεσης στην ιστοσελίδα μας:www.action4obesitycongress.gr

Σχετικά με τη Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας

Η Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας – Action4Obesity είναι ένα δίκτυο 34 οργανισμών από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Στόχος της είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσα από συνεργασία, ενημέρωση και δράσεις που ενδυναμώνουν πολίτες και κοινότητες.