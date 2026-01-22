Ενώ παγκοσμίως επιβραδύνει η καταπολέμηση της φτώχειας, η υπερσυγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων μεγιστάνων κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025, με συνέπεια να εντείνονται οι πολιτικές ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες στην υγεία και την εκπαίδευση.

Τρομάζουν οι καταγγελίες του Βρετανικού μη κυβερνητικού Οργανισμού Oxfam για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων και τις πολιτικές (και όχι μόνο) ανισότητες που αυτό δημιουργεί. Την ίδια ώρα επιβραδύνει σημαντικά η καταπολέμηση της φτώχειας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Σύμφωνα με την Oxfam, 3.000 τρισεκατομμυριούχοι διεθνώς κατέχουν το αστρονομικό ποσό των 18,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα η τάξη των τρισεκατομμυριούχων αύξησε την περιουσία της το 2025 κατά 16% από το 2024 και κατά 81% από το 2020. Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία αποτελεί κομβικό παράγοντα στην ανακατανομή του πλούτου, που πλέον συγκεντρώνεται σε λιγότερο από το 1% του πληθυσμού του πλανήτη.

διαβάστε εδώ τη συνέχεια του κειμένου