Η Google θα πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή, η οποία υποστήριζε ότι παραβίασε την ιδιωτικότητα παιδιών που χρησιμοποιούσαν το YouTube, συλλέγοντας προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη γονική συναίνεση και χρησιμοποιώντας τα για στοχευμένες διαφημίσεις.

Μια προκαταρκτική συμφωνία για τον διακανονισμό της προτεινόμενης συλλογικής αγωγής κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ, Καλιφόρνια, και απαιτεί την έγκριση της Αμερικανίδας δικαστού Susan van Keulen. Η Google αρνήθηκε ότι διέπραξε παρανομία, παρότι δέχτηκε να συμβιβαστεί.

Η μητρική της Google, Alphabet, είχε συμφωνήσει το 2019 να πληρώσει 170 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και να αλλάξει ορισμένες πρακτικές, ώστε να κλείσει παρόμοιες υποθέσεις που είχαν καταθέσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Letitia James. Κάποιοι επικριτές τότε είχαν θεωρήσει τη συμφωνία υπερβολικά επιεική.

Η Google δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο την Τρίτη, ενώ ούτε οι δικηγόροι των εναγόντων ανταποκρίθηκαν σε αντίστοιχα αιτήματα.

Οι γονείς ή κηδεμόνες 34 παιδιών κατηγόρησαν την Google ότι παραβίασε δεκάδες πολιτειακούς νόμους, επιτρέποντας σε δημιουργούς περιεχομένου να «δελεάζουν» παιδιά με κινούμενα σχέδια, παιδικά τραγουδάκια και άλλο υλικό, ώστε να συλλέγει προσωπικά δεδομένα – ακόμα και μετά τον διακανονισμό του 2019.

Η δικαστής Van Keulen απέρριψε τον Ιανουάριο τις κατηγορίες εναντίον των δημιουργών περιεχομένου –ανάμεσά τους οι Hasbro, Mattel, Cartoon Network και DreamWorks Animation – επικαλούμενη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που να τους συνδέουν με τη φερόμενη συλλογή δεδομένων από την Google.

Η διαδικασία διαμεσολάβησης ξεκίνησε τον επόμενο μήνα και οδήγησε στον συμβιβασμό.

Η προτεινόμενη συλλογική αγωγή καλύπτει παιδιά κάτω των 13 ετών στις ΗΠΑ, τα οποία παρακολούθησαν YouTube την περίοδο 1 Ιουλίου 2013 – 1 Απριλίου 2020.

Οι δικηγόροι των εναγόντων εκτιμούν ότι οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 35 έως 45 εκατομμύρια παιδιά. Υπολόγισαν ότι αν το 1% έως 2% υποβάλει αξιώσεις –ποσοστό συγκρίσιμο με παρόμοιες υποθέσεις – κάθε δικαιούχος θα μπορούσε να λάβει 30 έως 60 δολάρια, προτού αφαιρεθούν νομικά έξοδα και κόστη.

Οι δικηγόροι σχεδιάζουν να διεκδικήσουν έως και 9 εκατομμύρια δολάρια από τον διακανονισμό για αμοιβές.

Η Alphabet κατέγραψε καθαρά κέρδη 62,7 δισ. δολαρίων σε έσοδα 186,7 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Πηγή: Insurancejournal