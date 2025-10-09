Την Τετάρτη 1/10/2025, η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) σε συνεργασία με την GAMA Global Hellas-Cyprus, υπό την αιγίδα του ΕΕΑ, της ΕΑΕΕ και του ΕΙΑΣ, διοργάνωσαν το 12ο διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο «THE NEW ERA OF LEADERSHIP», προσελκύοντας περισσότερους από 300 Συντονιστές και Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών που ήρθαν δια ζώσης για να εμπνευστούν, να μάθουν και να συνδεθούν με τους κορυφαίους Hγέτες του χώρου.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Φανή Θεοφανίδου, ‘Brand & Marketing Strategist –Moderator’, καλώντας τους επίσημους καλεσμένους-εκπροσώπους των Αιγίδων, να απευθύνουν χαιρετισμό, κατά σειρά τον κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρο ΕΕΑ), τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου (Πρόεδρο ΕΑΕΕ) μέσω video και τον κ. Giuseppe Zorgno (Πρόεδρο ΕΙΑΣ).

Το συνέδριο ξεκίνησε με την κα Bonnie Godsman, President & CEO – GAMA Global, σε live σύνδεση με USA, η οποία καλωσόρισε τους επίσημους καλεσμένους και συνέδρους.

.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Gold Χορηγών: κα Ανδρεανή Καλλιμάχου (Γεν. Δ/ντρια ERB CYPRIALIFE), κα Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη (Γεν. Δ/ντρια Eurolife Κύπρου), κ. Νίκος Δελένδας (Γεν. Δ/ντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων EUROLIFE FFH) και ο κ. Κωνσταντίνος Σώκος (Sales Network Senior Manager NN Hellas) απηύθυναν σύντομο, ενθουσιώδες μήνυμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της ηγεσίας και της καινοτομίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού συνεδρίου ήταν οι βραβεύσεις συναδέλφων από την ERB CYPRIALIFE & Eurolife, κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου, καθώς και η ομιλία του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου, που με την ιστορία του για δύναμη, επιμονή και υπέρβαση ορίων ενέπνευσε όλους τους παρευρισκόμενους.

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον διεξήχθησαν οι συζητήσεις στα πάνελ:

Πάνελ Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών με θέμα “Ηγεσία με Όραμα: Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών Αντιμέτωπα με τις Αλλαγές της Εποχής”, με συμμετοχή σημαντικών Στελεχών των Gold Χορηγών Ασφαλιστικών Εταιριών από Ελλάδα και Κύπρο, κ. Γιώργος Γώγου (Δ/ντής Πωλήσεων ERB Cyprialife) , κα Καίτη Χαμπάκη (Δ/ντρια Πωλήσεων Eurolife), κ. Νίκος Χουλιάρας (Δ/ντής Πωλήσεων EUROLIFE FFH), κ. Κωνσταντίνος Σώκος (Sales Network Senior Manager NN Hellas) και Συντονιστής του πάνελ ο κ. Ιωάννης Τοζακίδης.

Πάνελ Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων με θέμα “Η Ηγεσία & τα χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου Ηγέτη Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων”, με συμμετοχή των κ.κ. Γιώργος Γεωργίου (Δ/ντής Υποκαταστήματος ERB Cyprialife), Ανδρέας Διονυσίου (Executive Agency Manager Eurolife), Νίκος Πατσατζής (Επικεφαλής του Career Sales Force Eurolife FFH) και Συντονιστής του πάνελ ο κ. Γεώργιος Ιορδανίδης.

Ανέδειξαν όλα τα προνόμια και τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή στην Κοινότητα, καθώς και τις προκλήσεις της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο κοντινό μέλλον.

Οι βασικοί ομιλητές παρουσίασαν πρωτοποριακές ιδέες και απόψεις κατά σειρά:

Ed Deutschlander , CEO of North Star Resource Group, “Four Decades of Wisdom and Best Practices”.

, CEO of North Star Resource Group, “Four Decades of Wisdom and Best Practices”. Κωνσταντίνος Κίντζιος , Business Mentor | Leadership Coach | Public Speaker, “Character eats talent for breakfast”, σε ανοιχτή συζήτηση με τον κο Ρούσση και την κα Θεοφανίδου

, Business Mentor | Leadership Coach | Public Speaker, “Character eats talent for breakfast”, σε ανοιχτή συζήτηση με τον κο Ρούσση και την κα Θεοφανίδου Στέλιος Μαλακόπουλος , Παραολυμπιονίκης | Executive Coaching & Mentoring |Public & Motivational Speaking, “A second chance”

, Παραολυμπιονίκης | Executive Coaching & Mentoring |Public & Motivational Speaking, “A second chance” ΘοδωρήςΣπηλιώτης, Author – Founder of the Athonian Management, “Ο Καραγκιόζης CEO”

Το ΔΣ της ΕΣΑΠΕ και το Board της GAMA Global Hellas-Cyprus ευχαριστούν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου: Χορηγούς, υποστηρικτικό προσωπικό, συμμετέχοντες και αιγίδες.

GOLD SPONSORS οι εταιρείες: ERB CYPRIALIFE, Eurolife, EUROLIFE FFH, & NN Hellas.

SILVERSPONSORS οι εταιρείες:INTERAMERICAN & ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική.

BRONZE SPONSORS οι εταιρείες: Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd & ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Χορηγοί επικοινωνίας: Cyprus insurance news/insurance daily/insurance world.

Η ΕΣΑΠΕ σε συνεργασία με την GAMA Global Hellas-Cyprus συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης.

Το φετινό συνέδριο απέδειξε ότι η Ηγεσία δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων, αλλά και πάθους, καινοτομίας και σχέσεων.

Η μεγάλη πρόσκληση-πρόκληση για κάθε Συντονιστή είναι να γίνει μέλος αυτής της δυναμικής κοινότητας, να ανακαλύψει νέες δυνατότητες και να μπει στην επόμενη εποχή ηγεσίας μαζί μας!