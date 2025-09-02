Τέσσερις δράσεις με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής του θέσης, αλλά και του ρόλου του ως θεσμοθετημένου φορέα, αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, έχοντας ήδη περάσει σε θετική καθαρή θέση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επικουρικού, κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλο, στο αμέσως επόμενο διάστημα προωθούνται οι εξής ενέργειες:

– Εκπόνηση μελέτης για εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού εισφορών, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, την εύρωστη οικονομική κατάσταση του οργανισμού και τη μείωση των εισφορών.

– Εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει ρευστότητα, προστασία και επαρκή κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων.

– Υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού της οργανωτικής δομής και λειτουργιών του ΕΚ και μετεγκατάσταση.

– Δημιουργία επικοινωνιακών δράσεων για την ελάττωση της ανασφάλιστης οδήγησης και πληροφόρηση του κοινού για το ρόλο και σκοπό του Οργανισμού και την 50χρονη παρουσία του.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, εντάσσεται και η προσπάθεια καταπολέμησης της ανασφάλιστης οδήγησης μέσω του Κέντρου Πληροφοριών, το οποίο δέχθηκε το 2024 από ιδιώτες, αστυνομία και δημόσιους φορείς 16.500.000 κλήσεις για έλεγχο ασφαλισμένων οχημάτων. Για τον λόγο αυτό, το Επικουρικό κεφάλαιο συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές και τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλίζει την ευρωστία και τη συνεχή βελτίωση του Κέντρου Πληροφοριών, σημειώνεται από τον πρόεδρο του φορέα.