Καλπάζει αναπτυξιακά ο κλάδος Ασφάλισης Ζημιών, με τα βαριά χαρτοφυλάκια αυτού να εμφανίζουν βάσει στοιχείων Νοεμβρίου 2025 υψηλούς ρυθμούς αύξησης των ασφαλίστρων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ, το σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 7,8% (2,9 δισ. ευρώ) στο 11μηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Στην εξεταζόμενη περίοδο ο κλάδος Ασθενειών αύξησε τα έσοδά του κατά 8,2% στα 509 εκατ. ευρώ, ο κλάδος Οχημάτων κατά 9,2% στα 328 εκατ. ευρώ, οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατά 5,4% στα 754 εκατ. ευρώ και οι ασφαλίσεις Πυρός κατά 12,3% στα 451 εκατ. ευρώ.

Αναμφίβολα, αναφέρουν στελέχη του κλάδου, πρόκειται για θετικές επιδόσεις οι οποίες ωθούν την αγορά για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.

Πεδία αύξησης της παραγωγής αποτελούν οι ασφαλίσεις Ασθενειών που ενισχύονται από τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων λόγω εντοπισμού των ανασφάλιστων οδηγών, όπως και από ο κλάδος Πυρός λόγω των φορολογικών κινήτρων που δόθηκαν για την ασφάλιση των κατοικιών, αλλά και της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο από 500.000 ευρώ.