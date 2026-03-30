Συμπληρώνοντας 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας η Karavias Underwriting Agency, η εταιρεία που έφερε πρώτη τους Lloyd’s στη χώρα με σταθερή πυξίδα το ήθος και την τεχνογνωσία ατενίζει το αύριο με ευθύνη, επενδύοντας σε ουσιαστικές συνεργασίες και εξατομικευμένες λύσεις υψηλής αξίας. Ειδικότερα ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιώργος Καραβίας σε μήνυμά του αναφέρει:

“Για τέσσερις δεκαετίες παραμένουμε η Ανεξάρτητη Ελληνική Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, με σταθερή πυξίδα τις αξίες μας και τις καινοτομίες για τις οποίες καθιερωθήκαμε. Κοιτάζουμε το παρελθόν με ευγνωμοσύνη και ατενίζουμε το μέλλον, με ευθύνη. Δεν φέραμε απλώς πρώτοι τους Lloyd’s στην Ελλάδα. Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αγορά έβλεπε την διεθνή ασφάλιση.

Στην πορεία μας, σκοπός μας δεν ήταν ποτέ να γίνουμε απλώς μία μεγάλη σε μέγεθος εταιρεία. Αλλά να είμαστε μοναδικοί σε αυτό που δημιουργούμε και προσφέρουμε. Κι’ αυτό το καταφέραμε γιατί ποτέ δεν εφησυχάζουμε και συνεχώς υποστηρίζουμε με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, με την τεχνογνωσία και την διαχρονική δέσμευσή μας, εσάς που μας εμπιστεύεστε. Έτσι σήμερα, 40 χρόνια μετά, δεν στοχεύουμε να επιβάλλουμε λύσεις. Είμαστε εξειδικευμένοι για να σχεδιάζουμε τις σωστές.

Σε όλη μας την διαδρομή, δεν μετράμε μόνο το “limit up” των αριθμών, αλλά παράλληλα δίνουμε την ίδια βαρύτητα στην ουσία των συνεργασιών μας. Η συνεργασία για εμάς, είναι μία σχέση που βασίζεται στον δικό μας «κώδικα πολιτισμού» στο επιχειρείν και αφορά στον σεβασμό, στην συνέπεια, στο ήθος, στην συμβολή στην συνολική ποιότητα και αξία της αγοράς μας. Και αυτός ο αναλοίωτος τρόπος που βλέπουμε τις συνεργασίες, είναι η παρακαταθήκη που θα θέλαμε να αφήσουμε στην επόμενη γενιά.

Με όλα τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν, 40 χρόνια τώρα, αναζητούμε συνεχώς τις λύσεις εκείνες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, φτάνοντας εκεί που δεν πηγαίνει κανείς.

Η πραγματική μας αξία δεν βρίσκεται μόνο σε όσα έχουμε πετύχει, αλλά σε όσα συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε και σε όσα συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε για το μέλλον και για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας και όλους τους συνεργάτες μας για την έμπνευση και την συμπόρευση όλα τα χρόνια”.