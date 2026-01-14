Στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις βάσει EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), για τη χρήση του 2024 περιλαμβάνονται πέντε ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρόκειται για τη μελέτη που εκπόνησε η ICAP CRIF Database επί των οικονομικών μεγεθών, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστικές έχουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+61,6%).

Κορυφαίες εταιρείες σε επίπεδο αύξησης κερδών, βάσει EBITDA είναι οι ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν σωρευτικά κέρδη ύψους €336,6 εκατ., κάλυψαν το 78,2% των συνολικών EBITDA του τομέα των Ασφαλειών το 2024:

EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.

NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.

GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ