5 αστέρια για την Affidea Ηρακλείου Κρήτης

Μία σημαντικότατη διάκριση έλαβε το διαγνωστικό κέντρο της Affidea στο Ηράκλειο Κρήτης από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας, αποσπώντας 5 αστέρια για την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών της. Η σημασία του βραβείου είναι μέγιστη αν αναλογισθεί κανείς ότι πρόκειται για το μοναδικό διαγνωστικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα ιατρικά κέντρα του ομίλου Affidea, του κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη, που βραβεύεται με την ανώτατη αυτή διάκριση από την ESR – EuroSafe Imaging Stars που δίνει το βραβείο «Γίνε ένα αστέρι για τους ασθενείς σου» ενώ κατατάσσεται στη λίστα ‘Wall of Stars’ μαζί με την «αφρόκρεμα» των νοσοκομείων της Ευρώπης.

To ‘EuroSafe Imaging Stars’ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας (European Society of Radiology), η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου Ιατρικών Μονάδων Απεικόνισης υψηλής ποιότητας, με εφαρμογή αυστηρών μέτρων ακτινοπροστασίας. Τα κέντρα Dose Excellence της Affidea συμμετέχουν μέσω του EuroSafe Imaging Stars σε προγράμματα Ακτινοπροστασίας, ενημέρωσης και ασφάλειας των εξεταζόμενων όπως το “Is Your Imaging EuroSafe?” συνεισφέροντας στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των εξετάσεων και της ασφάλειας των εξεταζόμενων στην καθημερινή πράξη.

«Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας λαμβάνοντας εικόνες υψηλής διαγνωστικής ευαισθησίας, ωστόσο με τη λιγότερη δυνατή ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόμενο. Τα τελευταία 4 χρόνια, στα διαγνωστικά μας κέντρα του Ηρακλείου, της Βάρης, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζουμε καθημερινά το πρόγραμμα Dose Excellence (DEP), το οποίο με τη βοήθεια λογισμικού, μας επιτρέπει να ελέγχουμε τη δόση ακτινοβολίας σε κάθε εξέταση αξονικής τομογραφίας και να την περιορίζουμε όσο αυτό είναι δυνατό. Τα δεδομένα των εξετάσεων, ελέγχονται και καταγράφονται από ειδική πλατφόρμα, συνδεδεμένη με τα μηχανήματα των αξονικών τομογράφων, ενώ τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα κέντρα σε μηνιαία βάση» σχολιάζει ο Ιατρός Ακτινολόγος Δρ. Στάθης Δετοράκης.

Και προσθέτει «Η καθημερινή προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των ιατρών και τεχνολόγων μας, με την αμέριστη προσπάθεια της υπεύθυνης ακτινοφυσικού της Affidea, κας Κάτιας Κατσάρη, βλέπουμε να αποφέρει καρπούς. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους εμάς που το διαγνωστικό κέντρο του Hρακλείου βραβεύτηκε με 5 αστέρια από το θεσμό Eurosafe Imaging – Wall of Stars με έδρα τη Βιέννη. Σκοπός μας είναι και τα λοιπά κέντρα να λάβουν αντίστοιχη βράβευση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Η προσπάθεια αυτή ανταμείβεται και η διαφορά της χαμηλότερης ακτινικής επιβάρυνσης σαφώς μετράει για τους ασθενείς μας».