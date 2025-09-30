Μύθος 1: Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχουν πολύ φθηνότερη ασφάλιση

Πραγματικότητα: Η διαφορά ανάμεσα σε καινούρια και μεταχειρισμένα οχήματα είναι συνήθως μικρότερη απ’ όσο πιστεύουν πολλοί.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Το κόστος της ασφάλειας βασίζεται κυρίως στο προφίλ του οδηγού (ηλικία, εμπειρία, ιστορικό ζημιών) και στις καλύψεις που θα επιλέξει. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα έχει φθηνότερη ασφάλεια.

Ουσιαστικά, η μόνη περίπτωση που μπορεί να υπάρχει επίδραση είναι αν το αυτοκίνητο αλλάζει χέρια μέσω μεταβίβασης. Τότε το «κακό» ιστορικό του προηγούμενου ιδιοκτήτη δεν μεταφέρεται στον νέο, άρα το ασφάλιστρο υπολογίζεται ξανά από την αρχή με βάση τα δικά σου στοιχεία.

Μύθος 2: Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερο το ασφάλιστρο

Πραγματικότητα: Το μέγεθος από μόνο του δεν καθορίζει το κόστος. Δύο οχήματα διαφορετικών κατηγοριών μπορεί να έχουν παρόμοια ασφάλιστρα.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Αυτό που κοιτάζουν οι ασφαλιστικές δεν είναι το μήκος ή το βάρος του οχήματος, αλλά παράγοντες όπως ο κυβισμός, η αξία των ανταλλακτικών και η πιθανότητα ατυχήματος. Ένα όχημα με φθηνά και εύκολα διαθέσιμα ανταλλακτικά μπορεί να έχει χαμηλότερο ασφάλιστρο από ένα μικρότερο αλλά πιο ακριβό στη συντήρηση.

Μύθος 3: Οι νέοι οδηγοί πάντα πληρώνουν τεράστια ασφάλιστρα

Πραγματικότητα: Είναι αλήθεια ότι οι νέοι οδηγοί πληρώνουν υψηλότερα ασφάλιστρα λόγω απειρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ποσά είναι πάντα απαγορευτικά.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι ασφαλιστικές λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες και προσφέρουν διαφορετικά πακέτα. Με τη σωστή επιλογή καλύψεων και με σύγκριση εταιρειών, ακόμα και ένας νέος οδηγός μπορεί να βρει οικονομικές λύσεις.

Μύθος 4: Η πιο φθηνή ασφάλεια είναι πάντα η καλύτερη επιλογή

Πραγματικότητα: Το χαμηλότερο κόστος δεν σημαίνει πάντα ότι συμφέρει. Πολλές φορές ένα φθηνό πακέτο έχει περιορισμένες καλύψεις ή υψηλό ποσό συμμετοχής σε ζημιά.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι ασφαλιστικές προσφορές πρέπει να συγκρίνονται συνολικά, όχι μόνο στην τιμή. Δύο συμβόλαια με διαφορά λίγων ευρώ μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε παροχές όπως οδική βοήθεια, νομική προστασία ή θραύση κρυστάλλων. Η σωστή επιλογή είναι αυτή που συνδυάζει καλύψεις που χρειάζεσαι και χαμηλό κόστος.

Μύθος 5: Όλες οι ασφάλειες για ίδιο όχημα είναι ίδιες

Πραγματικότητα: Δύο συμβόλαια για το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να έχουν μεγάλη διαφορά στην τιμή και στις καλύψεις. Οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να φτάσουν και το 40%.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί δικά της κριτήρια για να υπολογίσει το ρίσκο. Έτσι, δύο προγράμματα που φαίνονται ίδια μπορεί να έχουν άλλες καλύψεις, διαφορετικό τρόπο αποζημίωσης ή διαφορετικές εξαιρέσεις. Αυτός είναι ο λόγος που η σύγκριση προσφορών είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη επιλογή για εσένα.