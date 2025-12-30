Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η προστασία και η πρόληψη, η ενίσχυση της ασφαλιστικής κουλτούρας και η καινοτομία αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους οι ασφαλιστικές στην Ευρώπη δομούν την στρατηγική τους.

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος έχει μπροστά του ένα πεδίο ευκαιριών και προκλήσεων, που καλείται να διαχειριστεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση 2024/2025 της Insurance Europe o πρόεδρος της Ένωσης, Frederic de Courtois “ο χρόνος που πέρασε ήταν μια χρονιά αλλαγής, ανθεκτικότητας και ανανεωμένης φιλοδοξίας για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα. Σε έναν αβέβαιο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, οι ασφαλιστές συνεχίζουν να παρέχουν σταθερότητα. Από τη διαχείριση γεωπολιτικών εντάσεων έως την ανταπόκριση σε έναν αυξανόμενο αριθμό καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, ο κλάδος έδειξε για άλλη μια φορά την αξία του στην προστασία ανθρώπων, επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων. Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές στηρίζουν επίσης την οικονομία σε ευρύτερο επίπεδο. Διαχειρίζονται τεράστια περιουσιακά στοιχεία, απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και συμβάλλουν στην οικοδόμηση της οικονομικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ήπειρο”.

Ο Courtois αναφέρεται επίσης στην ανάληψη της προεδρίας και τη συλλογική προσπάθεια στην Insurance Europe με την Thea Utoft Høj Jensen που έχει αναλάβει ως γενική διευθύντρια, αλλά και τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, αντιπρόεδρο, “ο οποίος για αρκετά χρόνια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και ενίσχυση του έργου του οργανισμού. Μαζί, έχουμε την τιμή να συνεχίσουμε το έργο της Michaela Koller και του Andreas Brandstetter, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ισχυρής και ενωμένης φωνής για τον κλάδο. Δεσμευόμαστε να καθοδηγήσουμε τον κλάδο προς ένα μέλλον βασισμένο στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κοινή πρόοδο”.

Οι 5 προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες του κλάδου στην Ευρώπη όπως τις αναλύει ο Frederic de Courtois:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι απαραίτητη. Ο οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα μέσω της απλούστευσης των κανονισμών, προσφέρει μια βασική ευκαιρία. Η μετατροπή της “Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας” της ΕΕ σε πραγματική δράση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την ήπειρο. Επί του παρόντος, οι ασφαλιστές καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο σύνολο κανόνων, πολλοί από τους οποίους είναι διπλοί ή ασυνεπείς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο στόχος είναι η καλύτερη ρύθμιση: κανόνες που επιτρέπουν αντί να περιορίζουν.

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Η οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union) είναι ζωτικής σημασίας. Απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την επίτευξη της κλιματικής και ψηφιακής μετάβασης. Η μείωση του κατακερματισμού και η ενθάρρυνση της συλλογικής και ατομικής αποταμίευσης για σύνταξη θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης. Οι ασφαλιστές είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτόν τον στόχο. Ήδη διαχειρίζονται σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, μεγάλο μέρος των οποίων επενδύεται στην ΕΕ. Με το σωστό πλαίσιο – ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τον διπλό μας ρόλο ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές και πάροχοι αποταμίευσης – μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα.

Κλιματική Ανθεκτικότητα

Η κλιματική ανθεκτικότητα πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα. Με την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, απαιτείται επειγόντως ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι ασφαλιστές φέρνουν δεκαετίες εμπειρίας στη μοντελοποίηση, την πρόληψη κινδύνων και την ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να συμβάλουμε στο επικείμενο Σχέδιο Προσαρμογής στο Κλίμα για την υποστήριξη της ανάκαμψης και της ετοιμότητας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Κάνοντας αυτό, πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στο κλείσιμο των κενών προστασίας, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες και τις υπο-ασφαλισμένες περιοχές.

Η καινοτομία πρέπει να χρησιμοποιείται υπεύθυνα. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλα εργαλεία βασισμένα σε δεδομένα μπορούν να ωφελήσουν τόσο τους πελάτες όσο και τους ασφαλιστές. Όμως απαιτούν σαφή και προσεκτική ρύθμιση. Υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση μεταξύ του τι αναμένεται από τους ασφαλιστές – όπως η απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων – και του πώς αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που πρέπει να μοιραστούμε τα δικά μας δεδομένα. Χρειαζόμαστε μια συνεπή προσέγγιση: μία που να προωθεί την εμπιστοσύνη, να προστατεύει τους καταναλωτές και να υποστηρίζει την καινοτομία που βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη.

Κοντά στην κοινωνία

Το να παραμείνει ο κλάδος κοντά στην κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Καθώς η Ευρώπη αλλάζει, αλλάζουν και οι προσδοκίες των ανθρώπων. Ο κλάδος πρέπει να συνεχίσει να ακούει και να προσαρμόζεται για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες παραμένουν σχετικές, προσβάσιμες και δίκαια τιμολογημένες. Πολύ συχνά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν την ασφάλιση ως μέρος του προβλήματος αντί ως λύση. Η ευθυγράμμιση αυτής της αντίληψης ξεκινά με σαφέστερη επικοινωνία, μεγαλύτερη διαφάνεια και την απόδειξη του ρόλου μας στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες – από την κλιματική ανθεκτικότητα έως την οικονομική ασφάλεια.

Αυτές οι πέντε προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις ανάγκες του κλάδου , αλλά και την ευρύτερη προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης Ευρώπης.