

Η υιοθέτηση της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ασφαλιστική εταιρεία, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητά της και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους και τους λοιπούς μετόχους. Το πλέον διαχρονικό ζητούμενο που διέπει τη στρατηγική είναι η εύρεση του σημείου ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του επενδυμένου κεφαλαίου και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Στο τρέχον, ιδιαίτερα ευμετάβλητο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που επηρεάζουν τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εξελίξεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, η πορεία των επιτοκίων και οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am, Τεύχος Δεκεμβρίου 2025

Για την αντιστάθμιση αυτών των προκλήσεων, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς το είδος των χρεογράφων και προϊόντων (π.χ., ομόλογα, μετοχές, ακίνητα, private equity, κρίσιμες υποδομές), αποτελεί κεντρικό μέσο προστασίας. Παράλληλα, η σταθερότητα και η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας λειτουργεί ως θετικός παράγοντας για τα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε ελληνικά χρεόγραφα. Τέλος, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης στρατηγικής παίζουν οι παράμετροι ESG.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω του μεγέθους του χαρτοφυλακίου τους, αποτελούν καίριους φορείς προώθησης βιώσιμης χρηματοδότησης, υιοθετώντας στόχους για κλιματικά ουδέτερα χαρτοφυλάκια (π.χ., μέχρι το 2040 ή 2050) και επενδύοντας σε «πράσινα ομόλογα». Επιπλέον, η τεχνολογία, όπως τα Big Data και το ΑΙ, παρακολουθείται και χρησιμοποιείται πειραματικά ή για την βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς θεωρείται κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Πέτρος Κοντόπουλος, Credit Director, Allianz Trade στην Ελλάδα

Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η δυνατότητα λήψης ενημερωμένων αποφάσεων, γρήγορα και με ακρίβεια, είναι καθοριστική για την επιχειρηματική επιτυχία. Ως παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων, με περισσότερους από 75.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο, στην Allianz Trade κατανοούμε ότι κάθε απόφαση, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις λειτουργίες μας και την ικανοποίηση των πελατών μας. Με περισσότερα από 289 εκατομμύρια εταιρείες στη βάση δεδομένων μας και χιλιάδες αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά στα διάφορα τμήματά μας, η εξασφάλιση ότι αυτές οι αποφάσεις βασίζονται σε δεδομένα δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια ουσιαστική αναγκαιότητα. Εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα η μηχανική μάθηση, ως δύναμη μετασχηματισμού.

Επί χρόνια, η AllianzTrade βρίσκεται σε μια αδιάκοπη πορεία για την ενσωμάτωση μοντέλων πρόβλεψης βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, σε κάθε στάδιο των λειτουργικών της διαδικασιών. Αυτή η ενσωμάτωση δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας. Αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε την επίλυση προβλημάτων και το στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχουν ήδη πολυάριθμοι τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου

Κατερίνας Ρεϊζάκη, Αναπλ. Διευθύντρια Επενδύσεων, Εθνική Ασφαλιστική



Η υιοθέτηση της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ασφαλιστική εταιρεία, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητά της και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τόσο προς τους ασφαλισμένους της, όσο και προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Η επενδυτική στρατηγική καθορίζεται κυρίως από το είδος των ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, μια ασφαλιστική εταιρεία Ζωής και Υγείας θα έχει διαφορετική προσέγγιση από μια εταιρεία Γενικών Κλάδων, καθώς οι υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα και χαρακτηριστικά.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια

Νικολέτα Αναγνωστοπούλου, Investment Manager στην Interamerican

Η Νικολέτα Αναγνωστοπούλου, Investment Manager στην Interamerican αναλύει τους κύριους κινδύνους που επηρεάζουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Interamerican, το οποίο δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον. Σημαντικότεροι κίνδυνοι θεωρούνται οι εξελίξεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, αλλά και η πορεία των επιτοκίων. Ως αντίβαρο, η εταιρεία εφαρμόζει αποτελεσματική διαχείριση και διατηρεί ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Παράλληλα, η Interamerican ενσωματώνει παράγοντες ESG, ακολουθώντας τους φιλόδοξους στόχους του Ομίλου Achmea για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερου χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων και μετοχών μέχρι το 2040.

Ποιοι κύριοι κίνδυνοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο αυτήν τη στιγμή, και ποιες ενέργειες αντιστάθμισης εφαρμόζετε;

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιό μας συνδέονται με το ευρύτερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα: τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα με την Κίνα, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα με τους συνεχιζόμενους πολέμους αλλά και την αδυναμία εκλογής σταθερής κυβέρνησης σε πολλές χώρες της υφηλίου. Παράλληλα, η πορεία των επιτοκίων και οι σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών καθώς και η διατήρηση ή η επιβράδυνση της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες αγορές επηρεάζουν άμεσα το επενδυτικό κλίμα.



Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου

Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Διευθυντής Επενδύσεων στην Ιντερσαλόνικα

Το πλέον διαχρονικό ζητούμενο που διέπει και καθορίζει την επενδυτική στρατηγική των ασφαλιστικών εταιριών, αποτελεί η εύρεση του σημείου ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του επενδυμένου κεφαλαίου και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Σε ένα ολοένα και πιο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως το σημερινό, οι κίνδυνοι που πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη χάραξη της στρατηγικής είναι κατά κύριο λόγο γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί. Ταυτόχρονα, θα αποτελούσε αβελτηρία η παράλειψη των ραγδαίων εξελίξεων σε τομείς καθοριστικούς, όπως η τεχνολογία και η προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι μεγάλοι θεωρητικοί της Χρηματοοικονομικής έχουν προσδιορίσει το μέσο αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να θωρακίζεται με ενέργειες αντιστάθμισης κινδύνου. Σήμερα, η διαφοροποίησή αποκλειστικά προς τους εκδότες, αντισυμβαλλόμενους ή τα διαφορετικά είδη χρηματοοικονομικών προϊόντων εμφανίζεται ανεπαρκής.

Το επενδυτικό περιβάλλον οδηγεί στη διεύρυνση του δόγματος «ποτέ όλα τα αβγά στο ίδιο καλάθι!». Αυτό μεταφράζεται σε άνοιγμα της βεντάλιας των επενδυτικών επιλογών σε λιγότερο παραδοσιακά προϊόντα από όσα συνήθιζε μέχρι σήμερα να επιλέγει ο Όμιλος Ιντερσαλόνικα, συνδυάζοντας επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων με εκθέσεις σε ακίνητα, κρίσιμες διεθνείς υποδομές μέσω εξειδικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καινοτόμες επιχειρήσεις εντός συλλογικών venture capitals, πράσινες ομολογιακές εκδόσεις, αλλά και επένδυση κεφαλαίου σε αναπτυσσόμενες εταιρίες. Αυτό το μίγμα αποκαλύπτει πως είναι δυνατό να συνδυαστεί ο μετριασμός κινδύνου μέσω διαφοροποίησης με παράλληλη στήριξη σε περιβάλλον και κοινωνία. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται η έντονη επένδυση κεφαλαίου στοχευμένα στην ανάπτυξη εργαλείων που μπορεί να προσφέρει η πληροφορική και εν γένει η τεχνολογία, προκειμένου να παρασχεθούν λύσεις βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών του Ομίλου Ιντερσαλόνικα.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια



Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της «NP Ασφαλιστική»

Ο Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της «NP Ασφαλιστική», μιλά στο “am” τη φιλοσοφία της εταιρείας στο πεδίο των επενδύσεων. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται κυρίως σε ελληνικά και ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, με την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου να έχει προσφέρει αυξημένη επενδυτική ασφάλεια. Ο κ. Ζάχος αναλύει τους κύριους κινδύνους (αγοράς και μακροοικονομικούς) και τις ενέργειες αντιστάθμισης, όπως η μεγάλη ρευστότητα και η γεωγραφική διασπορά. Τέλος, τονίζει την εναρμόνιση της εταιρείας με τους στόχους ESG και την προσπάθεια για ψηφιοποίηση και εφαρμογή πολιτικών μηδενικών ρύπων, θεωρώντας τα Big Data κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am Δεκεμβρίου 2026

Ποιοι κύριοι κίνδυνοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο αυτήν τη στιγμή, και ποιες ενέργειες αντιστάθμισης εφαρμόζετε;

Oι βασικοί κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο είναι κυρίως οι κίνδυνοι αγοράς (market risk) και οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της «NP Ασφαλιστική» βασίζεται κυρίως σε ευρωπαϊκά και ελληνικά κρατικά ομόλογα και t-bills. Το γεγονός ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν κινηθεί εξαιρετικά τα τελευταία 6 χρόνια σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου μας έχουν δώσει σημαντικές υπεραξίες και κυρίως αυξημένη επενδυτική ασφάλεια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας. Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αλλάξει πολιτική στα επιτόκια, αυτό θα οδηγήσει σε μια αύξηση του ρίσκου των ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς επίσης, μία πιθανή μελλοντική πολιτική ακυβερνησία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιστοίχως θα αυξήσει το ρίσκο των ευρωπαϊκών ομολόγων. Σε ότι αφορά τις ενέργειες αντιστάθμισης του κινδύνου, περιλαμβάνεται η μεγάλη ρευστότητα που έχει η Εταιρία μας και κατά δεύτερο λόγο η αυξημένη γεωγραφική διασπορά των επενδυμένων κεφαλαίων.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια



Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με συνέπεια στη διαχρονική της αρχή για ασφαλή και σταθερή ανάπτυξη, διαμορφώνει την επενδυτική της στρατηγική με γνώμονα τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη προστασία των ασφαλισμένων της. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, η Εταιρεία διατηρεί μια προσεκτικά ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ διατηρεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με σαφή διαφοροποίηση και συντηρητικό προφίλ. Περίπου 35% του χαρτοφυλακίου κατανέμεται σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, 10% σε μετοχές, 20% σε ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο 35% αφορά μετρητά και προθεσμιακές καταθέσεις. Η σύνθεση αυτή αντανακλά τη στρατηγική προτεραιότητα στη σταθερότητα και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ρευστότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικές αποδόσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια

