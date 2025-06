Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιουνίου, το 23ο CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα, με κεντρικό μήνυμα “Lead & Succeed: Navigate Uncertainty with Confidence”. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στον χώρο Domus στα Αστέρια Γλυφάδας και υποδέχθηκε υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη από όλη τη χώρα για μια ημέρα γεμάτη γνώση, ανταλλαγή εμπειριών και ουσιαστική δικτύωση.

Το φετινό συνέδριο επικεντρώθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Chief Financial Officers (CFOs) στο σημερινό πολυδιάστατο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθώς η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα αυξάνονται, οι CFO καλούνται να λειτουργούν ως καταλύτες στρατηγικής σκέψης, καινοτομίας και οργανωσιακής ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν πρακτικές και προσεγγίσεις που ενδυναμώνουν τους οικονομικούς ηγέτες στην αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων. Ανάμεσα στα βασικά θέματα που αναδείχθηκαν ήταν η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, ο σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ηγεσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα, ο οποίος τίμησε το συνέδριο με την παρουσία του. Στην εναρκτήρια ομιλία του ανέδειξε τη στρατηγική επιταγή διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, σε ένα γεωοικονομικό περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και αστάθειας. Ο Υφυπουργός υπογράμμισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία εξαετία, με ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση άνω των 70 φορολογικών επιβαρύνσεων, γεγονός που —όπως τόνισε— ενισχύει τη μεσαία τάξη, βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση και αναδεικνύει την αναπτυξιακή στόχευση της φορολογικής πολιτικής.

Η συνολική προσέγγιση του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις διακριτούς άξονες: αφενός, τη στοχευμένη περαιτέρω μείωση φόρων με σεβασμό στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο· αφετέρου, την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής· και τρίτον, την ουσιαστική απλοποίηση και κωδικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, με αιχμή του δόρατος τον νέο τελωνειακό κώδικα, ο οποίος θα εκσυγχρονίσει το πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και θα ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, ο Κώτσηρας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική. Η χώρα, έχοντας αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των κοινών πολιτικών για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την οικοδόμηση ανθεκτικών θεσμών, επιδιώκοντας ένα μέλλον οικονομικής ισορροπίας, κοινωνικής συνοχής και διατηρήσιμης ευημερίας.

Στη συνέχεια, η Μαριλένα Παππά, Senior Events Coordinator και ο Αλκιβιάδης Σιαράβας Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα καλωσόρισαν θερμά τους 500+ συμμετέχοντες του 23ου CFO Forum. Τον λόγο πήρε ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα όπου παρουσίασε το πολυσύνθετο πρόγραμμα της ημέρας. Ακολούθησε ο Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Αδειοδοτήσεων, Χωροταξίας & Υποδομών, ΣΕΒ, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της ηγεσίας στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας πως προϋποθέτει την ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών, αξιολόγησης ρίσκων και υπολογισμού του κόστους της αλλαγής. Επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο του CFO ως συνδετικό κρίκο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και αναφέρθηκε στη σταδιακή στροφή προς βιώσιμες και καινοτόμες επιλογές.

Η αυλαία του συνεδρίου άνοιξε με την κεντρική ομιλία του διακεκριμένου αναλυτή πολιτικής οικονομίας και διεθνών σχέσεων, DanielSilkeμε τίτλο “ANewWorlddis(Order): Trump, Trade & GlobalTransformationin 2025 & Beyond”. Ο Silke παρουσίασε μια δυναμική επισκόπηση των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, επεσήμανε την έντονη αστάθεια της παγκόσμιας σκηνής μετά την εκλογή Trump, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή ως ένα “τρενάκι του τρόμου”, με συνεχή πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά σκαμπανεβάσματα. Αναφέρθηκε στην κρίση της μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ, την ανασφάλεια των νέων, τις προκλήσεις της τεχνολογικής μετάβασης και τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας. Τόνισε τη σταδιακή μετατόπιση της παγκόσμιας επιρροής από τη Δύση προς την Κίνα, η οποία αναδεικνύεται πλέον σε κύριο εμπορικό και επενδυτικό εταίρο.

Παράλληλα, η υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμονίας και η αβεβαιότητα των αγορών δημιουργούν ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Ο Silke υπογράμμισε ότι η Ευρώπη – και η Ελλάδα – έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη θέση τους μέσα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, αξιοποιώντας τη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.

Στη συνέχεια ακολούθησε το πρώτο panel discussion του 23ου CFO Forum με θέμα “Finance Transformation… What’s Next!”, υπό τον συντονισμό του έγκριτου δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ, και με τη συμμετοχή των Μιχάλη Ήμελλο, Non Executive Director & Audit Committee Chairman, Sarantis Group, Στράτο Θωμαδάκη, CFO, Όμιλος Viohalco και Βασίλη Κοσμά, Chief Financial Officer, Alpha Services and Holdings. Οι ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, τον ρόλο του CFO, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ένα σύνθετο περιβάλλον.

Η συζήτηση εστίασε στη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, που σηματοδοτεί το «τέλος των ψευδαισθήσεων», καθώς η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται σε φάση ριζικής αναπροσαρμογής. Η Ευρώπη καλείται πλέον να επενδύσει πιο ενεργά στην άμυνα και την τεχνολογική καινοτομία, αναζητώντας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Παρά τις υπαρκτές ανησυχίες, δεν κυριαρχεί αίσθημα πανικού· αντίθετα, διαφαίνεται μια σταδιακή τάση επιστροφής σε σταθερότερες συνθήκες. Η ισχυροποίηση της Κίνας αποδόθηκε σε συστηματική και μακροχρόνια στρατηγική, ενώ η πιθανή εξασθένηση της αμερικανικής επιρροής ενδέχεται να πυροδοτήσει αλυσιδωτές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομική τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του CFO εμφανίζεται βαθιά μεταμορφωμένος. Από εκτελεστικός διαχειριστής, εξελίσσεται σε κεντρικό στρατηγικό εταίρο, υπεύθυνο για την κατεύθυνση της επιχειρησιακής αξίας και τη διαχείριση της πολυπλοκότητας. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίστηκαν ως καταλύτες για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, την αναβάθμιση της λήψης αποφάσεων και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατεύθυνσης.

Τέλος, τονίστηκε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αποτελούν μόνο πηγή αστάθειας, αλλά και ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, η οποία μπορεί να επωφεληθεί μέσω διαφοροποίησης, εξωστρέφειας και στρατηγικής προσαρμογής σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια περιεκτική παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Φωκά, General Manager, SOFTONE IMPACT, με τίτλο «Υποχρεωτικότητα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τις Β2Β συναλλαγές».

Ο Φωκάς τόνισε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αποτελεί πλέον μόνο εργαλείο συμμόρφωσης, αλλά στρατηγική επιλογή που συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αυτοματοποίησης, της ταχύτητας και της ακρίβειας. Η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και επιχειρηματικά οφέλη, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Αναφέρθηκε επίσης, στους λόγους για τους οποίους η SOFTONE αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη σε αυτή τη μετάβαση, καθώς είναι ένας από τους πρώτους παρόχους που πιστοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ, διαθέτει μοναδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, ενώ έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες εμπορικών εφαρμογών. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεχής επένδυση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, διασφαλίζει την εξέλιξη και την αναβάθμιση των λύσεων της, προσφέροντας στους πελάτες της όχι μόνο συμμόρφωση, αλλά πραγματική προστιθέμενη αξία.

Στη σκηνή ακολούθησαν ο Πάνος Βρετός, CFO, Public Group, η Γιούλη Καλογήρου, CFO, Ayvens και ο Χρήστος Κρέστας, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση με τίτλο «CFO to CFO: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Πράξη – Lessons Learned». Κατά τη διάρκειά της αναδείχθηκαν τόσο τα εμπόδια όσο και τα απτά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ενώ επισημάνθηκε πώς η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ψηφιακής λύσης μπορεί να εξελιχθεί σε λειτουργικό πλεονέκτημα για τον οικονομικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναδείχθηκε ως «η αφετηρία» του ψηφιακού μετασχηματισμού, με ολοκληρωμένες ψηφιακές ροές εγγράφων και σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στην ανάλυση δεδομένων και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τονίστηκε ότι η ψηφιοποίηση αναβαθμίζει ουσιαστικά όλες τις λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επιτρέπει στους CFO να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές δραστηριότητες. Η μετάβαση αυτή δεν παρουσιάστηκε ως αγώνας δρόμου, αλλά ως «ένα συνεχές, εξελικτικό ταξίδι προς την επιχειρηματική αριστεία».

Στο πρώτο fireside chat του 23ου CFO Forum, με τίτλο “How high is the modern CFO ‘flying’?”, η Ανδριάνα Κάρτου, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, συνομίλησε με τη Στέλλα Δημαράκη, Deputy CFO της Aegean για τον ρόλο του σύγχρονου CFO στη στρατηγική ανθεκτικότητα της επιχείρησης. Συζητήθηκαν ζητήματα όπως η διαχείριση κόστους δανεισμού, ρευστότητας, κινδύνων και η ισορροπία ανάμεσα σε στρατηγικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σχέση CFO–ελεγκτή, η οποία πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια για την έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων. Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία των επενδύσεων στην τεχνολογία, με έμφαση στο κόστος-όφελος, αλλά και στους ανθρώπους: η Aegean επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη ταλέντων, ενσωματώνοντας τους εργαζομένους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ώστε να συνεχίσει να προσελκύει και να διατηρεί δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στη συνέχεια τον λόγο είχε ο Γιάννης Ιατρίδης, Chief Marketing & Product Officer, Edenred Greece με τίτλο ομιλίας «Εταιρικά έξοδα = εταιρικά δεδομένα: Η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία». Ο Ιατρίδης ανέδειξε την ψηφιοποίηση της διαχείρισης εταιρικών εξόδων όχι απλώς ως λειτουργική βελτίωση, αλλά ως στρατηγική ευκαιρία αξιοποίησης κρίσιμων δεδομένων. Υπογράμμισε πως το αναλογικό μοντέλο συνεπάγεται αυξημένο κόστος και γραφειοκρατία, ενώ η ψηφιακή προσέγγιση προσφέρει διαφάνεια, έλεγχο και ευελιξία. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πλατφόρμα Spendeo ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα διαχείρισης εξόδων, που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως εγκριτικές ροές, έκδοση αναφορών, ασφάλεια συναλλαγών και δυνατότητα web ordering. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας, σημειώνοντας ότι η αυτοματοποίηση διαδικασιών μπορεί να μειώσει σημαντικά το εργασιακό άγχος, το οποίο επηρεάζει 7 στους 10 εργαζομένους.

Τη σκυτάλη παρέλαβε η Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα, για να συντονίσει τη συζήτηση με τίτλο «Πώς οι εξαγορές αλλάζουν τις ανάγκες μιας οικονομικής διεύθυνσης», με τους Παναγιώτη Δούμα, Director, Member of the Executive Committee, Howdenκαι Δρ. Γιώργο Κοντόπουλο, CFO Greece & Cyprus, Howden. Οι ομιλητές ανέλυσαν τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στην ενσωμάτωση εξαγορών, τα στρατηγικά οφέλη που απορρέουν από αυτές, καθώς και τις προκλήσεις που συχνά ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διαφορά στη δομή και στις διαδικασίες μικρότερων επιχειρήσεων, όπως η έλλειψη συστημάτων αναφοράς και η μη ύπαρξη κοινής φιλοσοφίας λειτουργίας.

Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία ύπαρξης μιας κεντρικής ομάδας συντονισμού που αναλαμβάνει τη διαχείριση της ενσωμάτωσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων και κουλτουρών.

Η συνεδριακή ημέρα συνεχίστηκε με ένα ακόμη ιδιαίτερα επίκαιρο fireside chat, με τίτλο: «Οι συσχετισμοί μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Κίνας μετά τις εξαγγελίες Τραμπ», όπου ο Βασίλης Καμινάρης συνομίλησε με τον Νίκο Φιλιππίδη, Δημοσιογράφο και Οικονομικό Αναλυτή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις γεωοικονομικές επιπτώσεις της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς και στις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και τις διατλαντικές σχέσεις. Τονίστηκε η ανάγκη εγρήγορσης απέναντι στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης αβεβαιότητας.

Έγινε εκτενής αναφορά στην ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις μιας αποσταθεροποίησης του Ιράν, τόσο στο ενεργειακό κόστος όσο και στο μεταναστευτικό. Στο εσωτερικό, επισημάνθηκε ότι η ελληνική οικονομία κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά απαιτείται συνέχιση μεταρρυθμίσεων και αποφυγή εφησυχασμού. Τέλος, συζητήθηκαν οι επικείμενες φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος, με στόχο την ελάφρυνση των συντελεστών για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Αγαλιανός, Customer Advisory, Office of the CFO, SAP και η Μελίνα Μελά, Customer Advisory, Planning & Analytics, SAP, παρουσίασαν την ολοκληρωμένη πλατφόρμα SAP Business AI, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας και στρατηγικής διορατικότητας. Mε τίτλο εισήγησης “BringOutYourBestwithSAPBusinessAI”, ανέδειξαν πως η SAP Business Suite, αξιοποιώντας δεδομένα, εφαρμογές και τεχνητή νοημοσύνη, ενδυναμώνει τους CFO με ψηφιακά εργαλεία προσομοίωσης, εντοπισμού κινδύνων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology & Innovation, KPMG στην Ελλάδα, ήταν ο συντονιστής του επόμενου πάνελ με τίτλο “AI & Digital Transformation in Finance”, με τη συμμετοχή του Νίκου Γιαννακάκη, CIO, Motor Oil Hellas, του Λάμπρου Μπέσσα, Chief Technology Officer, Attica Bank και του Γιώργου Ρούσσου, Chief Financial Officer, Kotsovolos. Οι ομιλητές ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ήδη σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές λειτουργίες, όπως το risk management, το fraud detection, η προσωποποιημένη ανάλυση οικονομικών δεδομένων και η προβλεπτική τιμολόγηση. Επισημάνθηκε επίσης η σημασία της ψηφιακής ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ανάγκη καλλιέργειας εμπιστοσύνης προς τα μοντέλα. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, το «τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης» είναι ήδη εδώ — και η πρόκληση δεν είναι απλώς η προσαρμογή, αλλά η έξυπνη και στρατηγική κλιμάκωση.

Με τίτλο παρουσίασης «AI στο NetSuite: Από τα Δεδομένα στη Δράση» η Μαρία Μεταξογένη, Regional Channel Manager, Oracle NetSuite και ο Ιορδάνης Μπαρμπής, Business Development Manager, NetU Hellas, ανέδειξαν τη στρατηγική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο NetSuite, που επιτρέπει προγνωστικές αναλύσεις και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαχείριση ρευστότητας, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαχείριση πολυνομισματικών συναλλαγών. Το NetSuite, κορυφαίο cloud ERP με περισσότερους από 44.000 πελάτες παγκοσμίως, προσφέρει πλήρη κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών: από διαχείριση ταμειακών ροών και διεθνή χρηματοοικονομικά, έως multitax, multicurrency και real-time consolidation — όλα μέσω της Oracle Cloud Infrastructure. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πακέτο ελληνικοποίησης “SuiteGR”, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη συμμόρφωση με την ΑΑΔΕ (MyDATA connector) και διασύνδεση με πιστοποιημένους παρόχους e-invoicing.

Ακολούθησε το fireside chat «ΑΑΔΕ και Επιχειρήσεις: Νέες Υποχρεώσεις, Νέες Προοπτικές», με την Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG στην Ελλάδα, να συνομιλεί με τον Γιώργο Πιτσιλή, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συζήτηση εστίασε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, τη διαφάνεια, τους ενισχυμένους ελέγχους και τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ σε διεθνείς φορολογικούς μηχανισμούς. Αναφέρθηκαν η υιοθέτηση του MYDATA, η σύνδεση με ταμειακές μηχανές και το ΓΕΜΗ, καθώς και η αποσύνδεση αρμοδιοτήτων από τη γεωγραφία για βελτίωση της εξυπηρέτησης. Τονίστηκε η σημασία της προστασίας δεδομένων και της διαφάνειας, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές του Group Taxation. H συζήτηση έκλεισε με κεντρικό μήνυμα: «Διαφάνεια, Ασφάλεια, Εμπιστοσύνη».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου εμπλουτίστηκε με την Ευαγγελία Καρατσόρη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα, η οποία συντόνισε τη συζήτηση με τίτλο “Upgrade στα Εταιρικά Έξοδα στην Ελλάδα: Έλεγχος, Διαφάνεια, Απόδοση”, μαζί με τον Μιχάλη Καπαρό, CFO, Bright Group και τη Δήμητρα Ξυπολιά, Accounting Manager, Up Hellas. Οι ομιλητές παρουσίασαν την πλατφόρμα Up Expense, η οποία προσφέρει στους CFO πλήρη έλεγχο και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο, απλοποιώντας τις διαδικασίες και αυτοματοποιώντας εγκρίσεις, φορτίσεις και αναφορές, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση των εταιρικών εξόδων με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας, διασφαλίζει τη φορολογική συμμόρφωση και ενισχύει την ευχρηστία, τόσο για τα λογιστήρια όσο και για τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας δυνατότητα ιχνηλάτησης κάθε συναλλαγής μέσω QR κωδικών και ψηφιακής απεικόνισης των αποδείξεων. Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη λύση προσφέρει «ευελιξία, αυτονομία, ξεγνοιασιά και ευκολία».

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα ευχάριστο διάλλειμα με την παρουσία του εύστροφου και ευρηματικού παρουσιαστή Γιώργου Λιανού, ο οποίος ψυχαγώγησε το κοινό του συνεδρίου μέσω του διαδραστικού παιχνιδιού «Lead & Succeed: The Game by Γιώργος Λιανός!». Με χιούμορ και σβελτάδα, προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της οικονομίας μέσα από ένα σύντομο quiz γνώσεων. Τα αντανακλαστικά, η ακρίβεια και η ζωηρή διάθεση αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για τους πέντε τυχερούς που κέρδισαν μοναδικά δώρα.

Ο Δημήτρης Μαύρος, Managing Director, MRB HELLAS, στην παρουσίασή του με τίτλο «Οι κρυφές πτυχές των Ελλήνων και της Αγοράς», ανέδειξε τις κοινωνικές και ψυχολογικές τάσεις που διαμορφώνουν τον Έλληνα καταναλωτή σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης (permacrisis). Τόνισε την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθώς η πελατοκεντρικότητα θεωρείται πλέον αυτονόητη, ενώ τόνισε την αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε την έντονη έλλειψη εμπιστοσύνης που προκύπτει από τη διαφθορά και τις καθημερινές δυσκολίες, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πόλεμοι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Οι CFOs δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επιδιώκοντας να προσφέρουν μια άμεση, απρόσκοπτη και αξέχαστη εμπειρία πελάτη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία των νέων τεχνολογιών.

To βήμα πήρε ο ΔημήτρηςΠηλίτσος, Digital Workplace Manager, Konica Minolta, με την παρουσίαση “Intelligent Finance: Automating Processes and Empowering Data-Driven Decisions”. O Πηλίτσος ανέδειξε τον μετασχηματιστικό ρόλο των τεχνολογιών αυτοματοποίησης και της αξιοποίησης έξυπνων δεδομένων στα οικονομικά τμήματα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον στρατηγικό τους χαρακτήρα. Τέλος η στρατηγική συνεργασία με την M-Files εμπλουτίζει και ενισχύει την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση.

Η ατζέντα συνεχίστηκε με την παρουσίαση “Accelerating Business Tranformation for Dragees Hatziyiannakis by Epsilon Net. Leading with Tech, Data and Vision”, στην οποία η ΕυαγγελίαΡούσσου, Financial Director, Dragées Hatziyiannakis και ο ΓιάννηςΦιλίππου, General Manager Integrator, Epsilon SingularLogic, παρουσίασαν το πώς υλοποιήθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας Dragees Hatziyiannakis. Η συνεργασία αυτή επέτρεψε στην Dragées Hatziyiannakis να προχωρήσει σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, όπως η υιοθέτηση νέας εταιρικής κουλτούρας και η ολική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.Τα οφέλη ήταν άμεσα και μετρήσιμα: μείωση κατά 50% του χρόνου καταγραφής παραγωγής, επιτάχυνση της τιμολόγησης κατά 30%, καθώς και πλήρης ιχνηλασιμότητα στις διαδικασίες. Η τεχνολογική αναβάθμιση ενίσχυσε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα έθεσε γερά θεμέλια για τη διενέργεια πιο βαθιών αναλύσεων ζήτησης και κόστους, θέτοντας την εταιρεία σε θέση να ανταποκριθεί δυναμικά στις προκλήσεις της αγοράς και να συνεχίσει την ανάπτυξή της.

Ενώ, ο Δρ. ΙωάννηςΠατινιώτης, Finance Director και Academic Researcher, θα παρουσίασε το θέμα “The DNA of the Modern CFO: What are the top CFO skills in 2025–2030”. Ο Δρ. Πατινιώτης επεσήμανε τη στροφή από τις τεχνικές στις μη τεχνικές δεξιότητες που διαμορφώνουν τον σύγχρονο CFO. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η νέα εποχή απαιτεί υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ανθεκτικότητα, ευελιξία, στρατηγική σκέψη και ηγεσία με ηθικό υπόβαθρο. Μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες, όπως η Soft Screen Soft Skills Xray, τα soft skills του CFO – όπως η αναλυτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η τεχνολογική παιδεία, η αυτογνωσία και η κοινωνική επιρροή – ποσοτικοποιούνται με βάση τις αρχές των Πυθαγορείων μαθηματικών, χωρίς τη μεσολάβηση τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του 23ου CFO Forum, το λόγο πήρε το πάνελ με τίτλο «EURO vision: Πώς οραματιζόμαστε το μέλλον του ελληνικού επιχειρείν στην εποχή της παγκόσμιας οικονομίας; Τεχνολογικές – Γεωπολιτικές προκλήσεις και ευκαιρίες». Οι ομιλητές Σάββας Ασημιάδης, CFO, IDEAL Holdings, Στράτος Πατσατζής, CFO, Motor Oil Hellas και Βασίλης Χατζηχριστόφας, CFO, AB Βασιλόπουλος, υπό τον συντονισμό της Σοφίας Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, εξέτασαν τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις μακροοικονομικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το τοπίο του ελληνικού επιχειρείν. Η συζήτηση εστίασε στις γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και στον ρόλο της Ευρώπης μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη επενδύσεων, ενεργειακής στρατηγικής και αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας την ανθεκτικότητα του ελληνικού επιχειρείν μέσω ενισχυμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και τεχνολογικών εφαρμογών όπως τα chatbots και τα συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης. Ο CFO αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο λήψης αποφάσεων, με την τεχνολογία και τις ξεκάθαρες διαδικασίες να αποτελούν θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη.

Το τελευταίο panel discussion του 23ου CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα ήταν αφιερωμένο στον ρόλο του CFO. Με τίτλο “BeyondtheNumbers: TheEvolvingRoleoftheCFO”, ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα, συντόνισε μια ουσιαστική συζήτηση με τους Δρ. Στέλιο Βουζούκα, CFO, Barba Stathis S.A., Νίκο Καραφυλλίδη, Chief Financial Officer Greece & Cyprus, AstraZeneca, Xρίστο Καχραμάνογλου, CEO, Viopol Polyurethane System, Δημήτρη Παρθένη, Group CFO, THEON International και Στέργιο Τσιφωτούδη, Chief Accounting Officer, PPC. Οι ομιλητές εξέτασαν τον ρόλο του σύγχρονου CFO, ο οποίος καλείται να συνδυάζει τεχνογνωσία, ολιστική σκέψη και ηγετική πρωτοβουλία, μετατρέποντας την πολυπλοκότητα σε στρατηγική καθοδήγηση. Στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον, η ταχύτητα, η ευθυκρισία και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης στην ομάδα υπερτερούν της τελειότητας.

Το 23ο CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στρατηγικής σκέψης, τεχνολογικής ετοιμότητας και ηγετικής διορατικότητας. Σε μια εποχή αυξημένης πολυπλοκότητας και μεταβλητότητας, ο ρόλος του CFO αναδεικνύεται κομβικός — όχι μόνο ως θεματοφύλακας των οικονομικών, αλλά ως αρχιτέκτονας αξίας, μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.