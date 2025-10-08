Στο διαμοιρασμό γνώση, την αξία της ανταλλαγής εμπειριών και τη συνεχή εκπαίδευση εστίασε το MDRT Day 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 500 συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε χάρη στη σκληρή δουλειά της Ελληνικής MCC, με καθοδηγητή τον κ. Ιωάννη Τσαλπαρά, Country Chair Greece 2023–2025, και την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών.



Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Platinum Χορηγό, την NN Hellas, η οποία με τη σταθερή της παρουσία και τη δέσμευσή της απέδειξε έμπρακτα την πίστη της στην αξία της γνώσης, της καινοτομίας και της εξέλιξης του ασφαλιστικού επαγγέλματος. Η υποστήριξή της αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την πραγματοποίηση του MDRT Day 2025 σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, δίνοντας κύρος και δυναμική στην εκδήλωση.



Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Gold Χορηγών, ApollonA.E. και Εθνική Ασφαλιστική, που με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους επιβεβαίωσαν τον ρόλο τους ως πολύτιμοι συνοδοιπόροι στην προσπάθεια ενίσχυσης του κλάδου και διάδοσης των αξιών του MDRT στην Ελλάδα.



Την εκδήλωση στήριξαν επίσης και οι Silver Χορηγοί, Interamerican, Eurolife FFH και Be.Brokers, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική συνεισφορά και συνεργασία είναι η δύναμη που δίνει ζωή σε διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς.





Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κορυφαίοι ομιλητές μοιράστηκαν με το κοινό πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές:



– Ο Sandro Forte, TOT MDRT Member, UK, και MDRT Foundation President 2025, μίλησε για την έννοια της αριστείας, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους πελάτες τους.

– Ο Ian Green, TOT MDRT Member και MDRT President 2021, UK, ανέλυσε τη σημασία του να οραματιζόμαστε ένα σχέδιο επιτυχίας.

– Ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου, MDRT Member και Region Chair Europe-Oceania 2022-2024, Ελλάδα, θύμισε τα βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης καριέρας.

– Ο Richard Dobson, MDRT Member, USA, και MDRT Foundation President 2017, παρουσίασε ένα κλασικό MDRT tip, δείχνοντας πώς η πρακτική γνώση μπορεί να συμπληρώσει την κανονιστική εκπαίδευση

– Ο Bhupinder Anand, TOT MDRT Member, UK, ανέδειξε τη δύναμη των λέξεων και μας έδειξε πως μία μικρή διαφορά στον τρόπο που μιλάμε μπορεί να επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την επαγγελματική επικοινωνία.

– Ο David Braithwaite, TOT MDRT Member, UK, τόνισε τη σημασία της «πνευματικής διατροφής» και πώς αυτή μπορεί να μας απογειώσει από το συνηθισμένο στο εξαιρετικό.

– Η Edit Martonosi, TOT MDRT Member, Hungary, παρουσίασε τρόπους με τους οποίους ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να αναπτύξει την καριέρα του βρίσκοντας την δική του στοχευμένη αγορά (Niche Market).

– Ο Tomas Skultety, COT MDRT Member, Slovakia, παρουσίασε τις αρχές πωλήσεων που τον ανέδειξαν σε 11 φορές MDRT μέλος.

– Ο Κάρολος Μαρκουίζος, MDRT Member, Greece, μίλησε για το “The Secret Game of 7”, μια νέα φιλοσοφία ασφάλισης βασισμένη σε αξίες διαφάνειας, εμπιστοσύνης και επικοινωνίας.

– Ο DavidHenzel, Founder of Love Not Fear, Germany, μίλησε για το “Το μυστικό σχέδιο για μια ζωή υψηλών επιδόσεων”.

– Ο DorosLipertis, TOT MDRT Member, Cyprus, ενέπνευσε με την ομιλία του με τίτλο “Δεν ζούμε από τα όνειρα, αλλά ζούμε για το όνειρο”.

– Η Νίνα Καλούτσα, Voice & Public Speaking Coach, Greece, ξεσήκωσε τους συμμετέχοντες να τραγουδήσουν και να χορέψουν βαλς.

– Ο Στέφανος Ξενάκης, Writer and Speaker, Greece, καθήλωσε το κοινό με μια μοναδική παρουσίαση για τη δύναμη των λέξεων, που ετοίμασε αποκλειστικά για το συνέδριο.

– Ο Dimitrios Kastrinakis, MDRT Member, Greece, μίλησε για το χτίσιμο σχέσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία των ουσιαστικών σχέσεων στην επαγγελματική επιτυχία.





Η ομιλία που συγκίνησε το κοινό.



Η Δώρα Αποστολοπούλου, Athletics Champion, Greece, και ο Ηλίας Αποστολόπουλος, MDRT Member, COT MDRT Member, Greece, συγκίνησαν με την ομιλία τους “σπάζοντας το φράγμα του «δεν μπορώ»”. Μίλησαν για τη δύναμη της υπέρβασης και την αξία της επιμονής, αφήνοντας το πιο δυνατό συναισθηματικό αποτύπωμα στο κοινό και κλείνοντας με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα όρθιων θεατών.







Panel – MDRTCenter for Field Leadership.



Στο πλαίσιο του MDRT Center for Field Leadership, τρεις έμπειροι ηγέτες μοιράστηκαν γνώσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη ομάδων και την ενίσχυση της ηγεσίας:

– Ο Avraam Pekris, MDRT Member, Cyprus, μίλησε για το τι είναι αυτό που πραγματικά μας κινητοποιεί.

– Ο Tomas Skvarenina, MDRT Member, Slovakia, παρουσίασε τους «7 κανόνες του επιτυχημένου επαγγελματία».

– Η Σοφία Ζερβουδάκη, MDRT Member, Greece, ανέδειξε πώς η αριστεία πολλαπλασιάζεται μέσα από την ηγεσία που εμπνέει και αφήνει διαρκές αποτύπωμα.







Panel – MDRT Speaks.



Στο πάνελ MDRT Speaks, τέσσερις Έλληνες επαγγελματίες μοιράστηκαν σύντομες αλλά δυνατές τοποθετήσεις που ενέπνευσαν το κοινό:

– Ο Νικόλας Γκογγάκης, Local Chair South Greece 2023–2025, μίλησε με το μήνυμα “Make it count!”.

– Ο Γιάννης Κακαλιάντης, MDRT Member, παρουσίασε πώς η θεωρία μπορεί να γίνεται καθημερινή νίκη.

– Η Άννα Νιολάκη, MDRT Member, ανέδειξε τα μυστικά ενός αυθεντικού προσωπικού brand με την ομιλία της “Embracing Authenticity”.

– Ο Νίκος Δαμαλάς, North Chair 2024–2025, τόνισε τη δύναμη των σχέσεων και πώς το networking οδηγεί στην επιτυχία.





Exclusive MDRT Members Only.



Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο αποκλειστικό session για τα μέλη MDRT, όπου τρεις διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν πρωτοποριακές ιδέες που συνδέουν την ηγεσία με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη:

– Ο Μανούσος Μαροπάκης, BrainUp, Greece, μίλησε για το “Life is shaped by our choices”, και αποθεώθηκε από το κοινό για την έμπνευση και τον δυναμισμό του.

– Ο Νεκτάριος Ζήσης, Growth Point, Greece, παρουσίασε το “From results to resonance”, κερδίζοντας ενθουσιώδες χειροκρότημα για τη σαφήνεια και την ουσία του.

– Ο Τάσσος Σπανίδης, GPA ecosystem companies, Greece, εισήγαγε το “The Delphi Code”, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με την νέα φιλοσοφία ηγεσίας που συνδέει την επιχειρηματικότητα με τις αξίες και τη στρατηγική .



Η ενότητα αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα μέλη MDRT, προσφέροντας όχι μόνο έμπνευση αλλά και πρακτικά εργαλεία για να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως ηγέτες.

Εξίσου σημαντική ήταν και η υπεραξία που δημιουργήθηκε από τα δύο panels με Q&A, όπου αποκλειστικά τα μέλη του MDRT είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις απευθείας από μερικούς από τους κορυφαίους ομιλητές του συνεδρίου. Η διαδραστική αυτή διαδικασία μετέτρεψε την εμπειρία σε έναν πραγματικό διάλογο γνώσης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους πρακτικές συμβουλές και προσωπικές ιστορίες επιτυχίας που δεν βρίσκονται σε εγχειρίδια.



Παράδοση της σκυτάλης.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, πραγματοποιήθηκε η παράδοση της σκυτάλης της προεδρίας της MCC MDRT Ελλάδας, όταν ο κ. Ιωάννης Τσαλπαράς παρέδωσε την σημαία του MDRT στη νέα Πρόεδρο, Κατερίνα Χαραλαμπίδου.

Η κίνηση αυτή σφράγισε συμβολικά τη συνέχεια, τη δέσμευση και το όραμα της ελληνικής ηγεσίας στο MDRT.



Το όραμα της νέας CountryChair.



Η νέα Country Chair Ελλάδας, Κατερίνα Χαραλαμπίδου, 7 χρόνια MDRT Member, έθεσε ως όραμα η χώρα μας να ξεπεράσει τα 100 ενεργά μέλη MDRT.

«Δεν μιλάμε απλώς για έναν αριθμό, αλλά για 100 φωνές που δυναμώνουν η μία την άλλη, για 100 επαγγελματίες-φάρους που θα προβάλλουν τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς. Μια κοινότητα που θα στηρίζει, θα εμπνέει και θα αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν είναι ατομική νίκη, αλλά συλλογικός θρίαμβος».

Όσο περισσότερα μέλη εντάσσονται στην κοινότητα του MDRT στην Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Αυτή η δυναμική οδηγεί σε διαρκή εξέλιξη, σε υψηλότερα πρότυπα και, τελικά, σε αριστεία για όλους.

Η MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη δεν αποτέλεσε ένα τυπικό συνέδριο, αλλά την απαρχή μιας νέας πορείας. Μιας πορείας που καλεί κάθε επαγγελματία να συνεισφέρει με τη δική του φωνή, ώστε η Ελλάδα να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη του MDRT.