Η φετινή έκδοση της λίστας Fortune Greece 100 κατατάσσει τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα με βάση τον κύκλο εργασιών για το 2024. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν εδραιώσει τη θέση τους μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρικών οντοτήτων στην Ελλάδα, όχι μόνο ως πάροχοι προστασίας αλλά και ως σημαντικοί επιχειρηματικοί παράγοντες με ουσιαστική συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών της ελληνικής οικονομίας.

Βάσει μετρήσιμων δεικτών και υψηλών επιδόσεων, έξι ασφαλιστικές βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας:

NN Hellas βρίσκεται στην 33η θέση , αντανακλώντας έναν ισχυρό κύκλο εργασιών που αντικατοπτρίζει την παραγωγή ασφαλίστρων και την επιχειρηματική δυναμική της στο πεδίο της ασφάλισης.

Εθνική Ασφαλιστική , σε πολύ κοντινή θέση στην 34η

Eurolife FFH , στη θέση 40 , καταγράφει επίσης ισχυρή θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες

Generali Hellas , στην 49η θέση ,

Interamerican , στην 50η θέση ,

Allianz, στην 68η θέση

Η παρουσία έξι ασφαλιστικών ομίλων στο Fortune Greece 100 – δηλαδή το 6% περίπου όλων των εταιρειών της λίστας- δείχνει ότι η ασφαλιστική αγορά δεν είναι απλά παρούσα αλλά και ανταγωνιστική σε επίπεδο εσόδων και επιχειρηματικής κλίμακας στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την παραδοσιακή ασφάλιση ζωής και περιουσίας μέχρι πιο εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενισχύοντας τη θέση τους τόσο στην εγχώρια οικονομία όσο και στις διεθνείς τάσεις του κλάδου.