Περίπου 4 στα 10 οχήματα έχουν ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα, παρά την υποχρεωτικότητα του νόμου και τη μεγαλύτερη συχνότητα που καταγράφεται σε ακραία φαινόμενα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Από την 01.06.2025, που σύμφωνα με τη νομοθεσία κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας, ο αριθμός των οχημάτων που έχει τις εν λογω καλύψεις έχει αυξηθεί, φτάνοντας από το 27,5% στο 39,2%.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η ΕΑΕΕ στα περίπου 6,9 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων σταδιακά οι ασφαλίσεις για φυσικές καταστροφές αυξήθηκαν ως εξής:

Τον Σεπτέμβριο 2025, από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων που παρείχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων οι 19 επιχειρήσεις μπορούσαν να διαχωρίσουν τις καλύψεις σε:

δασική πυρκαγιά

πλημμύρα

σεισμό (μη υποχρεωτική κάλυψη εκ του νόμου)

Οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούν το 76% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 5,3 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).