data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Το 6ο Συνέδριο e-Business & Social Media World θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 με γενικό τίτλο «Grow your e-business: Unleash the Power of Social Data!».

Επιχειρώντας σε ένα άκρως δυναμικό περιβάλλον, η έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πλέον ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο κάθε επιχείρησης που θέλει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πορείας είναι η χρήση των Social Media, δεδομένου ότι αποτελούν το ισχυρότερο ίσως κανάλι του ψηφιακού marketing και, ως εκ τούτου, συνιστούν βασικό μέρος της στρατηγικής μιας εταιρείας για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Έτσι, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων λύσεων και εργαλείων που διαθέτει στο «ψηφιακό» του οπλοστάσιο κάθε e-Business Specialist, Social Media Manager και Data Scientist μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του Ηλεκτρονικού -και όχι μόνο- Επιχειρείν.

Το Συνέδριο e-Business & Social Media World της Smart Press, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνέδριο στο χώρο των Social Media, του e-Business και του Marketing, έχει καθιερωθεί ως το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της συγκεκριμένης αγοράς, όσο και των εταιρειών που χρησιμοποιούν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία του Ψηφιακού Marketing για την ανάπτυξη, προώθηση και εξέλιξη του e-Επιχειρείν.

Το φετινό συνέδριο διακρίνεται στις εξής θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα: e-Business Transformation: The Social Retail Business!

2η Ενότητα: Smart tools – Big Business: The Era of Numbers!

3η Ενότητα: Digicalypse: Time to change your Future!

Επίσης, κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί μια σειρά θεματικών workshops που καλύπτουν εξειδικευμένες πτυχές του Digital Marketing και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, προσφέροντας μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο www.e-businessworld.gr