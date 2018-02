Το 77% των CRO’s σε τράπεζες και ασφαλιστικές ανησυχούν για την κυβερνοασφάλεια

Οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου μέσα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εστιάζονται στην κυβερνοασφάλεια και στους κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα, σύμφωνα με την 8η ετήσια έκδοση της έρευνας της ΕΥ και του Institute of International Finance (IIF) για τους Διευθυντές Διαχείρισης Κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs), Restore, rationalize and reinvent: a fundamental shift in the way banks manage risk.

Στην έρευνα, συμμετείχαν στελέχη από 77 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύεται, πλέον, ως κύρια πηγή ανησυχίας για τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, με το 77% να αναφέρει ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους κατά την επόμενη χρονιά, ποσοστό αυξημένο κατά 22%, σε σχέση με την έρευνα του 2015.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα (86%) ανέφερε ως κορυφαία ανερχόμενη απειλή, κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα (διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, κλπ.). Οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι με τις διαρκείς απειλές στον κυβερνοχώρο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης αποτελούν προτεραιότητα.

Τα βασικά κρίσιμα καθήκοντα στο πλαίσιο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης είναι: ο εντοπισμός των κινδύνων και η ευθυγράμμιση των στρατηγικών προσπαθειών με την ανοχή κινδύνου (71%), η καθοδήγηση ως προς τους νόμους και τους κανονισμούς που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες (49%) και η αξιολόγηση και έγκριση πριν την παρουσίαση νέων προϊόντων (47%). Οι τράπεζες σήμερα υιοθετούν νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (robotic process automation – RPA), τα chatbots και πολλά άλλα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι νέες τεχνικές και τεχνολογίες θα μειώσουν το κόστος της διαχείρισης κινδύνου, ιδίως με τη χρήση αυτοματισμών (87%), ψηφιοποίησης (64%), μηχανικής μάθησης (machine learning – 59%) και μοντέλων κινδύνου με τεχνητή νοημοσύνη (57%). Όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι τρεις βασικές ανησυχίες των ερωτηθέντων είναι η κυβερνοασφάλεια και η έλλειψη πόρων πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού (64%), καθώς και το κόστος (52%).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρατηρεί: «Οι τράπεζες σήμερα βρίσκονται σε σημείο καμπής ως προς τη διαχείριση κινδύνων. Η ψηφιακή τεχνολογία και το πλήθος των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες σήμερα δημιουργούν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες και για τη διαχείριση κινδύνων.

Συγχρόνως, όμως, η διαχείριση και η προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων αυτών, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κυβερνοασφάλεια, εξελίσσονται σε κορυφαίες προκλήσεις. Προκλήσεις που δεν μπορούν παρά να απασχολήσουν και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα ζητήματα αυτά, επενδύοντας στα απαραίτητα εργαλεία, αλλά και στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό».