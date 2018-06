7ο Συνέδριο e-Business & Social Media World: Τα πάντα είναι θέμα επίδοσης

Το 7ο Συνέδριο e-Business & Social Media World πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στη νέα, ώριμη εποχή των Social Media και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, τα πάντα είναι θέμα επίδοσης – it’s all about performance. Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα του Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου, μέσα από δύο ξεχωριστές Ολομέλειες, εμβάθυναν σε ζητήματα που απασχολούν τις επιμέρους αγορές.

Social Media World

Το συνέδριο άνοιξε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Σόνια Χαϊμαντά, για να δώσει τον λόγο στον διευθύνοντα σύμβουλο της Smart Press, Κώστα Νόστη που στην ομιλία του περιέγραψε εύστοχα το πέρασμα από την ερασιτεχνική αρένα των social media προ δεκαετίας, στο σημερινό επαγγελματικό και άκρως μετρήσιμο σε επιδόσεις, γήπεδο της αγοράς του digital. Στη συνέχεια, ο γενικός διευθυντής του IAB Hellas, Νεόφυτος Οικονόμου, σημείωσε τη σημασία των μετρήσεων και του κοινού νομίσματος στην αγορά του digital, ενώ ο Σέργιος Δημητριάδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος marketing και Επικοινωνίας του ΟΠΑ, συμπύκνωσε στην ομιλία του όλη τη διαδρομή και τη δυναμική των social media, από τη γέννησή τους έως τη σημερινή τους επαγγελματική και ώριμη φάση.

H 1η ενότητα με τίτλο «Performance Marketing: Ads and metrics!», εστίασε ιδιαίτερα στο σύνθετο και δυναμικό πεδίο των μετρήσεων στο digital με τον Σπύρο Ζαβιτσάνο, διευθύνοντα σύμβουλο της The Nielsen Company Greece να παρουσιάζει τις πιο hot τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τον Τάσο Παγκάκη, co-founder της Borrow my Brain να συνδέει αριστοτεχνικά στην εισήγησή του ανθρώπους, μετρήσεις και brands και τον Παναγιώτη Καζάνη, managing director & desing Thinker της BaaS να μεταγγίζει συνοπτικά την εμπειρία του στο θέμα των μετρήσεων και της μεγιστοποίησης του αντίκτυπου των brands. Ο Κάρολος Τσιλιγκιριάν, διευθύνων σύμβουλος της Greek Internet Marketing έδωσε με εύληπτο τρόπο τα 10 tips για το Search Engine Marketing και ο Κώστας Καναβίδης, information security consultant της Devoq Technology ανέλυσε τους τρόπους προστασίας των δεδομένων στην εποχή του GDPR.

Τις νέες τάσεις στο digital marketing στην εποχή των social media ανέλυσε στη συνέχεια ο Μιχάλης Σαραντινός, managing director της Steficon, ανατρέποντας δεδομένα και παγιωμένες αντιλήψεις των περασμένων ετών, μιλώντας στο πλαίσιο της 2ης ενότητας με τίτλο «Let’s talk about tools & metrics». Τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο mobile commerce εξέθεσε στο κοινό στη συνέχεια ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, εμπορικός διευθυντής της Yuboto, δίνοντας αμέσως μετά τον λόγο στις Βανέσα Παρασκευοπούλου, digital marketing manager της Wind και Λουκία Μπάμπαλη, e-commerce manager της Wind, που μαζί με τηn Κατερίνα Χαχολάκη, senior account executive της Reprise, περιέγραψαν το λανσάρισμα της καμπάνιας της Wind Vision και τους τρόπους που αναζητήθηκε η βελτιστοποίηση των πρακτικών marketing. Ο Ηλίας Τσαλδάρης, data analyst / SEM – SEO consultant της Innovation Group αναφέρθηκε στο monitoring SEM και SMM και ο Θοδωρής Μουλός, group SEO της GrowthRocks, παρουσίασε τη θέση του για ποιους λόγους η ανάπτυξη δεν είναι μια δύσκολη υπόθεση.

Στην τρίτη ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «It’s all about people», αναλύθηκε αφενός η σχέση των χρηστών με τα social media, αφετέρου ο ρόλος των προσώπων στo digital marketing. Ανοίγοντας την ενότητα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός χρηστών έχει σχέση σχεδόν εθισμού με το κινητό και τα social media, «με αποτέλεσμα ακόμα και σε κοινωνικές ή επαγγελματικές περιστάσεις να παρατηρείται το γνωστό φαινόμενο να υπάρχουν σκυμμένα κεφάλια πάνω από συσκευές για να ελέγχουν είτε τις ενημερώσεις, είτε να ποστάρουν». Για τη δυναμική γενιά Ζ, που διαδέχτηκε ηλικιακά τους Millenials, μίλησε ο Άρης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής Κινητής Τηλεφωνίας Ελλάδας και Κύπρου της Samsung Electronics. Όπως τόνισε, «η εξοικείωση με το Internet αρχίζει από την ηλικία των 8 ετών πλέον, ενώ ήδη στα 11 έτη τους τα παιδιά αποκτούν λογαριασμούς στα social media. Συντριπτική δε είναι η χρήση του YouTube σε αυτές τις ηλικίες (91%)». Ο ρόλος αναγνωρίσιμων προσώπων και δημοφιλών λογαριασμών στο digital marketing ήταν το θέμα του στρογγυλού τραπεζιού που ακολούθησε, στο οποίο συμμετείχαν ο Σάββας Πούμπουρας, παραγωγός και παρουσιαστής, η Έφη Ανέστη, Δημοσιογράφος, Head of beauty content 24Media και ιδρύτρια του beautydiaries.gr και η Σουζάνα Κεγγίτση, Beauty Editor, Beauty Blogger και Beauty TV columnist.

e-Business World

Αντίστοιχα, την Ολομέλεια με κεντρική θεματολογία τον κλάδο του e-Business, άνοιξε ο αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Ανδρέας Καραντώνης, για να δώσει τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Αυλωνίτη, ο οποίος ανέλυσε ενδελεχώς το υφιστάμενο τοπίο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνέργειες στον κλάδο κι ανοίγοντας δρόμο για σύμπλευση μεταξύ υπουργείου και φορέων. Κατόπιν, ο Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A., Στέλιος Πετρίδης, αναφέρθηκε στις δράσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Κατά την έναρξη της 1ης ενότητας με τίτλο: «Payments, Logistics, Cross Border & GDPR: Friends or Foe?», η Κατερίνα Φραϊδάκη, eCommerce Coordinator στο ELTRUN και μέλος Δ.Σ. του GR.EC.A., παρουσίασε μια σειρά σημαντικών στοιχείων για το χώρο του eCommerce που προέκυψαν από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με την αρωγή του επικεφαλής του ELTRUN, καθηγητή Γιώργου Δουκίδη. Για τον εκσυγχρονισμό των logistics, τα υψηλά μεταφορικά κόστη που κάνουν σχεδόν αδύνατο το cross border και συνολικότερα για τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Αλέξανδρος Αλεξίου, Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ενώ για την έννοια και τη χρησιμότητα του Logistics Outsourcing, τοποθετήθηκε ο Γιάννης Κουρνιώτης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ. Εκπροσωπώντας μια από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας, η Έλια Χάραρη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ACS, παρουσίασε τη νέα mobile εφαρμογή της εταιρείας «Τ-APP», ενώ ο Δημήτρης Ράντος, InDirect Sales Manager της Viva Wallet, παρουσίασε τα trends στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο Γιώργος Φραγκάκης, Chief Operations – Revenue Officer της BestPrice.gr μίλησε για τη εξέλιξη του «ηλεκτρονικού καταναλωτή» και τους τρόπους με τους οποίους αναζητά την καλύτερη τιμή στο e-commerce, ενώ κλείνοντας την 1η ενότητα του συνεδρίου, η Μίνα Ζούλοβιτς, Digital Transformation & Privacy Law Expert και Partner Lawyer στην Zoulovits – Kontogeorgou Law, αναφέρθηκε στην ευκαιρία που προκύπτει για τα e-shops από την εφαρμογή του GDPR, προκειμένου να συστηθούν εκ νέου στους καταναλωτές, μέσω νέας πελατοκεντρικής προσέγγισης.

Στη 2η θεματική ενότητα με τίτλο: «How to Grow your e-Business!», εξίσου έμπειροι εισηγητές από τον τομέα του eCommerce, αναφέρθηκαν στις μεθόδους ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Φώτης Αντωνόπουλος, eCommerce & CRM Director της Tsakiris Mallas, εμβάθυνε στην αξία της εξαγωγής συμπερασμάτων από τα Google Analytics, ενώ η Νανά Ιωακειμίδου, εμπορική διευθύντρια της Generation Y – International eBusiness Experts, χαρτογράφησε τα στάδια ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, από το «μηδέν», μέχρι την πλήρη «άνθηση» και κερδοφορία. Ο επικεφαλής της KoolMetrix, Νίκος Κωστρόγλου ανέλυσε τα πάντα γύρω από το retargeting και η Σοφία Αναδιώτου, eBusiness Consultant & Business Development Manager της Convert Group, παρουσίασε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον case study για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας καλλυντικών «Sephora». Ένα εξίσου ενδιαφέρον case study για την αύξηση πωλήσεων μέσω email marketing, παρουσίασε η Christiana Fass Giannakoudakis, Head of eCommerce του Dr. Pharmacy, ενώ στο κλείσιμο της 2ης ενότητας, η Γεωργία Καλύβα, Development Department Manager της Candi παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα eCommerce λύση, αυτήν του Azure Active Directory B2C της Microsoft.

Την 3η ενότητα με τίτλο: «Engagement: Gaining your Customer’s Loyalty!», άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος της QIVOS, Βαγγέλης Καραλής, μιλώντας για τους τρόπους ανεύρεσης των καλύτερων πελατών της e-Επιχείρησης, ενώ η Ευαγγελία Μενδρινού από την Oriflame, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της εταιρείας που εκπροσωπεί, ανέδειξε το πως η προηγμένη ηλεκτρονική υποστήριξη λειτουργεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο Σάββας Ζορτίκης, συνιδρυτής και επικεφαλής της Viral Loops ανέλυσε το πως οι loyal πελατες βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω viral marketing, ενώ για στον τρόπο αξιολόγησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω του GR.EC.A. Trustmark, παρουσίασε ο Στέλιος Πετρίδης, Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A.

Κοινή ενότητα – Case Studies

Οι εργασίες του συνεδρίου συνέκλιναν σε μια κοινή, καταληκτική ενότητα, όπου παρουσιάστηκαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και αντιστρόφως, e-shops με την αποδοτικότερη παρουσία στα Social -και όχι μόνο- κανάλια. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Μελισσουργός, Ecommerce Manager και η Ρενάτα Φωτεινού, Marketplace Manager των Public, παρουσίασαν την υλοποίηση του πρώτου ελληνικού marketplace, ο Κωνσταντίνος Τσίπρας, e-Business manager και η Μαρία Λειβαδίτη, e-Business Specialist της Γρηγόρης Μικρογεύματα, αναφέρθηκαν στην ως τώρα «ψηφιακή πορεία» της εταιρείας, ο Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel Officer της Cosmos Sport κατέδειξε το χτίσιμο της Omnichannel εμπειρίας με επίκεντρο το content, ενώ η Ζήνα Μαυροειδή, Managing Director του e-Fresh.gr μίλησε για τον τρόπο προσαρμογής των logistics στο online grocery.

Παράλληλες δράσεις – Awards

Παράλληλα, μια σειρά θεματικών workshops που παρουσιάστηκαν από εξειδικευμένους εισηγητές και επαγγελματίες του χώρου, κάλυψαν εξειδικευμένες πτυχές του Digital Marketing και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, προσφέροντας μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες, ενώ όπως κάθε χρόνο, έτσι και στη φετινή διοργάνωση, απονεμήθηκαν τα e-Bizz & Social Media Awards, που έχουν στόχο την ανάδειξη κι επιβράβευση πρωτοπόρων εταιρειών, υπηρεσιών, προϊόντων και προσώπων σε αυτές τις αγορές, που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε.

Στο Συνέδριο e-Business & Social Media World, συμμετείχαν και φέτος στελέχη από τις αγορές: Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης, Marketing, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, PR & Επικοινωνίας, Μεταφορών, Logistics, Τραπεζών, ICT κ.α.

Το Συνέδριο έθεσαν υπό την αιγίδα τους οι GR.EC.A., IAB Helas, ΕΝΕΔ, Ελληνική Εταιρείας Logistics και HePIS.