Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα στις 15.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη Αθήνα 106 79.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Εκπροσώπησης Διαμεσολάβησης.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν όλα ανεξαιρέτως τα ταμειακώς εντάξει, εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συλλόγου μας, αποστέλλοντας την αίτηση τους μέχρι και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο email του Συλλόγου: info@spate.gr.

Απολογισμός Πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.

Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.

Οικονομικός Απολογισμός & Απαλλαγή Μελών Δ.Σ.

Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής Μελών

Τροποποίηση Καταστατικού

Συζήτηση για την Ενοποίηση των Σωματείων Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδας. Προτάσεις και τοποθετήσεις Μελών.

Οκτώ νέοι υποψήφιοι επέλεξαν να συμπορευτούν με τα υποψήφια Μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και να στηρίξουν δυναμικά την συλλογική προσπάθεια:

ΑΝΑΧΟΥΡΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΑΜΙΑΣ

ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΠΕΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

