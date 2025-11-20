Το σύγχρονο HR στις ασφαλιστικές περνά σε ρόλο στρατηγικού εταίρου. Με data-driven πρακτικές, εργαλεία analytics που αξιοποιούνται στην πρόσληψη, απόδοση και τις αποχωρήσεις εργαζομένων, με μέσα αυτοματοποίησης/AI , η διαδικασία που αφορά στην αξιολόγηση και τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού των εταιρειών αποκτά ολιστική οπτική.

Προτεραιότητα δίνεται στην ενδυνάμωση των δικτύων πωλήσεων και διαμεσολάβησης, στη συνεχή εκπαίδευση (τεχνικές, ρυθμιστικές δεξιότητες και soft skills) και σε κουλτούρα ηθικής και συμμόρφωσης.

Η εμπειρία εργαζομένων έχει βασικό ρόλο στην ατζέντα των επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση σε ευέλικτη εργασία, το ευ ζην και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί μιλούν:

Λώρα Αναστασοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην NN Hellas

Ντάλια Τόμπρου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής

Κωνσταντίνα Κερίκου – Human Resources Deputy Manager Eurolife FFH

Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Interamerican

Δέσποινα Χαράπη – Chief People & Culture Officer, Allianz

Βασίλης Κανάκης – Talent Acquisition & Development Supervisor, Allianz

Βέργου Μαρίνα, General Secretariat, People & Corporate Functions της Groupama

Τάρταρης Ευάγγελος (Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών), Μινέττα Ασφαλιστική

Γεωργιάννα Σκάνδαλου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δύναμις

Στρατηγικός συνεργάτης ανάπτυξης το HR



Στις νέες ειδικότητες και θέσεις εργασίας στις οποίες εστιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, τη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο , το υβριδικό μοντέλο εργασίας και τις πολιτικές συμπερίληψης αναφέρεται σε συνέντευξή της στο am η Λώρα Αναστασοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην NN Hellas.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του μέλλοντος: Ευελιξία, ψηφιακές δεξιότητες και στρατηγική ευθυγράμμιση»



Στις προκλήσεις του εργατικού δυναμικού και την ανάγκη για νέες δεξιότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση αναφέρεται η Ντάλια Τόμπρου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής, Όπως αναφέρει τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα για να ενισχύσουμε τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα στο εργασιακό μας περιβάλλον. Μία από τις τακτικές μας πρακτικές είναι τα cybertalks, τα οποία προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση, με θεματολογία που αγγίζει ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς όπως η συμπεριληπτική επικοινωνία, η ισότητα, η ενσυναίσθηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας.



Οι 2 στρατηγικοί πυλώνες στο ανθρώπινο δυναμικό



Ο μετασχηματισμός της ασφαλιστικής βιομηχανίας με τον τρόπο που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση και ταυτόχρονα μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Σε μια εποχή έντονων μεταβολών, με κινητήριες δυνάμεις τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, την τεχνολογία και τις κοινωνικές εξελίξεις, τα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας και εξυπηρέτησης αλλάζουν ριζικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους σε ένα ψηφιακό και πελατοκεντρικό περιβάλλον.



Αδιαπραγμάτευτες αρχές η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη



Στην Interamerican, οι άνθρωποί μας είναι το πολυτιμότερό μας κεφάλαιο. Επενδύουμε συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, αλλά αντικατοπτρίζεται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε μέλους της ομάδας μας.



Allianz: Έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων



Για το μοντέλο εργασίας στην Allianz, τις αξίες και τις αρχές στη σχέση με τους εργαζόμενους, τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ευημερία και τη συμπερίληψη μιλούν σε συνέντευξή τους οι Δέσποινα Χαράπη – Chief People & Culture Officer και Βασίλης Κανάκης, Talent Acquisition & Development Supervisor στην Allianz.



Οι ανθεκτικοί οργανισμοί χτίζονται από το HR



Σε ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμόζονται άμεσα και ουσιαστικά. Για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς και των πελατών, δεν αρκεί να καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες, οφείλουν επίσης να εντοπίζουν έγκαιρα τις αναδυόμενες τάσεις και απαιτήσεις και να πρωτοπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού αποκτά στρατηγική σημασία. Δεν αρκεί πλέον να διαχειρίζονται τις αλλαγές, χρειάζεται να λειτουργούν ως μοχλοί μετασχηματισμού, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Παράλληλα, οφείλουν να καλλιεργούν κουλτούρα δημιουργικότητας, ευελιξίας και καινοτομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες, τόσο για την ανάπτυξη του οργανισμού όσο και για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.

Πολλαπλές προκλήσεις στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού



Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα διανύει μια περίοδο συνεχούς μετάβασης, εγκαταλείποντας ένα παγιωμένο επί πολλά χρόνια μοντέλο λειτουργίας. Η είσοδος διεθνών ομίλων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι κρατικές παρεμβάσεις και οι εσωτερικές ανακατατάξεις συνθέτουν ένα δυναμικό περιβάλλον, με έντονη, όμως, οργανωσιακή και δομική ρευστότητα.



H συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί στρατηγική επιλογή



Η ασφαλιστική βιομηχανία μετασχηματίζεται ραγδαία, κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης, της αυξανόμενης σημασίας της ανάλυσης δεδομένων, αλλά και των νέων προσδοκιών που διαμορφώνονται από τους πελάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το HR καλείται να ανταποκριθεί σε πολυδιάστατες προκλήσεις: από την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, μέχρι την ενίσχυση της καινοτομίας και την ταχεία προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.



