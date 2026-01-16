Ανακοινώσεις για επερχόμενη σύμπραξη μεταξύ της ιδιωτικής ασφάλισης και των δημοσίων νοσοκομείων αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την εξέλιξη αυτή να έχει προαναγγελθεί τόσο από τον Υπουργό Α. Γεωργιάδη όσο και από τον υφυπουργό Μ. Θεμιστοκλέους σε δημόσιες συζητήσεις.

Προ ημερών μιλώντας στο action24 ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για συνεργασία που θα δώσει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες «να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα από το ΕΣΥ».

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έχει διαδραματίσει η αναβάθμιση των κρατικών δομών, που σύμφωνα με τον Α. Γεωργιάδη συντελείται σε ταχείς ρυθμούς. Την αντίθεσή της στην εξέλιξη αυτή έχει δηλώσει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή σχετίζεται με την εφαρμογή των DRG’s που οδηγούν κατά τις ενώσεις στην «εμπορευματοποίηση» της νόσου και σε ασθενείς διαφορετικών ταχυτήτων.